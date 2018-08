Cultura e spettacolo



Stefano Giannotti, un musicista lucchese protagonista nelle Filippine

giovedì, 16 agosto 2018, 10:43

di eliseo biancalana

Da Lucca alle Filippine, nel segno della musica. Stefano Giannotti, musicista di Gattaiola, 55 anni, sposato con una figlia, è stato uno dei venti compositori che hanno preso parte al progetto “Banaue International Music Composition Competition”. A La Gazzetta di Lucca, Giannotti ha raccontato la propria esperienza. “Ho fatto un concorso internazionale – ha spiegato il musicista lucchese – bandito da un’organizzazione delle Filippine, ToFarm, che prevedeva la scrittura di un pezzo per orchestra sinfonica, ispirato ai paesaggi di Banaue”.

Banaue è una piccola città di montagna delle Filippine, situata nella provincia di Ifugao, a circa 300 chilometri

da Manila. “È un luogo importante – ha proseguito Giannotti – perché ci sono delle risaie che sono state costruite più di 2 mila anni fa e che sono patrimonio dell’Unesco. C’è un progetto di ristrutturazione delle terrazze su scala nazionale e internazionale. La presenza di venti compositori un po’ da tutto il mondo serve per dare visibilità a questa problematica”.

Giannotti è partito da Lucca per le Filippine il 9 luglio ed è tornato il 28. “Ci hanno fatto dei corsi di formazione

sulle loro tradizioni, le loro musiche, le loro danze… sulla cultura indigena della regione – ha spiegato –. Abbiamo fatto venti pezzi orchestrali. Nel mio caso ispirati ai temi musicale di questi popoli”.

Dei venti compositori ne sono stati poi selezionati dieci che sono stati protagonisti di un concerto che si è svolto a Manila il 25 luglio. L’evento ha avuto notevole risonanza nel paese asiatico. “C’erano i nostri manifesti dappertutto nelle Filippine – ha affermato Giannotti –. Era una cosa organizzata a livelli inimmaginabili da

noi”. Molto probabilmente verrà fatto un cd con le musiche realizzate dai compositori.

Giannotti fa il musicista di professione. Lavora molto con l’estero (e in particolare con la radio tedesca) ed è anche insegnante in una scuola privata di musica lucchese. Di recente ha pubblicato il suo ultimo album con il gruppo musicale Oteme (www.oteme.com), dal titolo “Il corpo nel sogno”.

Ma come si fa oggi a vivere di musica? “Bisogna avere un po’ di idee – ha risposto –. Essere molto flessibili e nello stesso tempo avere idee abbastanza toste: devi essere molto deciso. Devi crederci molto, devi studiare molto, non devi mai smettere di studiare. In realtà il compositore è una specie di piccolo imprenditore. Devi riuscire non solo a saper fare il tuo mestiere dal punto di vista dell’artista, ma anche a vendere i lavori che fai”.