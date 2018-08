Cultura e spettacolo



Ultimi giorni per iscriversi al corso di laurea in scienze del turismo di Fondazione Campus

lunedì, 27 agosto 2018, 14:41

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 31 agosto per iscriversi al test di ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, un percorso di studi che vanta l’85,1 per cento di job placement a sei mesi dalla laurea.

Fondazione Campus da 15 anni offre in collaborazione con le Università di Pisa, Pavia e Lugano un percorso formativo dedicato a chi desidera intraprendere una carriera nel settore del Turismo e ricoprire posizioni lavorative come quelle, ad esempio, di destination manager, consulente di promozione turistica e organizzatore di eventi culturali, fiere, esposizioni, convegni e ricevimenti.

Accanto a una solida preparazione accademica, con un piano di studi interdisciplinare, che prevede l’intreccio tra discipline umanistiche e quelle di matrice economica, manageriale e giuridica, il corso di laurea riserva un ampio spazio alle esperienze che gli studenti possono fare sul campo: incontri con i grandi protagonisti della classe dirigente del settore turismo e stage curriculari consentono agli universitari di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso di studi misurandosi con un contesto aziendale vero e proprio. Una strategia didattica che risponde efficacemente alle nuove esigenze del mercato del lavoro, che sempre più richiede conoscenze e competenze professionali specifiche per inserirsi con successo.

La struttura inoltre mette a disposizione degli studenti una serie di servizi: tutorato individuale e di gruppo, laboratorio linguistico e informatico, una Segreteria dedicata e un Career Service interno, che offre orientamento e sostegno per la ricerca di stage e posizioni lavorative.

Alla proposta formativa si aggiunge poi la particolare “formula Campus”, che offre una serie di agevolazioni di carattere anche prettamente logistico – dalle navette gratuite per raggiungere la sede di studi dai principali collegamenti dentro e fuori il centro storico all’offerta di alloggi per studenti in foresteria fino alla prenotazione dei libri di testo - e nell’insieme contribuisce al successo dell’esperienza di studi nel suo complesso: un basso tasso di abbandono degli studi, tempi di laurea brevi – 3,4 anni per la triennale e 2,6 per la magistrale -, e un rapido accesso al mondo del lavoro con tassi di occupazione pari all’85,1 per cento a sei mesi dalla Laurea triennale e al 91% dalla magistrale.

L’accesso al Corso di Laurea è a numero programmato - i posti disponibili sono 75, di cui 15 riservati agli studenti stranieri -, per accedervi è necessario iscriversi entro le ore 12 di venerdì 31 agosto alla prova di ammissione, che consiste in un test di cultura generale, che si terrà mercoledì 5 settembre, e un colloquio orale, nei due giorni successivi.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 0583.333420 o scrivere a segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it.