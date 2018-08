Cultura e spettacolo



Vincenzo Lunardi, ballo e volo in suo onore a Villa Rossi

martedì, 28 agosto 2018, 23:33

Grande serata di eleganza, cultura e splendori d'alta corte quella che si è svolta pochi giorni fa a Villa Rossi, grazie all'impeccabile organizzazione di un "Gran Ballo" napoleonico svoltosi a cura di Margarita Martinez.

Belli i costumi, armoniosa la musica, squisito il cibo, interessante l'Opera e le coreografie delle figure danzanti proposte, in un incontro internazionale ricco di dame ed ufficiali napoleonici elegantissimi.

Ad integrare un già rappresentato contesto, pregno di spunti ed atmosfere d'altri tempi, la proposizione di un suggestivo volo serale in mongolfiera svolto in onore dell'aeronauta Vincenzo Lunardi, grazie alla collaborazione dell'A.C. Balloon Club e del pilota Marco Marin.

Un tributo all'eroe dell'aria lucchese che, nell'era dei lumi, era conosciuto un po' in tutto il mondo anglofono, ispanico e ben accreditato presso le Corti di tutta Europa, essendo stato il primo viaggiatore aereo in terra inglese che, con un pallone ad idrogeno, il 15 settembre del 1784, stabilì record d'altezza ragguardevoli.

L'idea vincente è nata a Margarita Martinez che, proprio giorni fa sui social, commentava:

"A book arrived for me yesterday and I can't wait to read it. The great Vincenzo Lunardi's own description of his hot-air balloon trips over Scotland in 1785. Born in Lucca and the inspiration for me including Hot-Air Balloon rides at the Grand Ball in Villa Rossi. A great showman and an intrepid aviator !

Presente all'incontro Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese fondatore del Balloon Club e, sin dal lontano 1984 (ideatore della Festa dell'Aria di Capannori) instancabile divulgatore della figura lunardiana, autore del libro "Volare in Mongolfiera" e di un apprezzato cortometraggio sulla vita "sull'uomo che parlava al cielo", patrocinato dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca.

A.C. "Vincenzo Lunardi Balloon Club



www.luccaballoonclub.it

Qui il filmato sulla vita dell'aeronauta.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1846829428679482&id=445254652170307