Workshop fotografico negli ambienti dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano con il fotografo Sergio Fortuna

martedì, 28 agosto 2018, 14:12

Dieci concerti, cinque masterclass, tre laboratori di formazione orchestrale e la presenza di giovani talenti e affermati musicisti del nostro tempo: anche grazie all’attività del suo storico conservatorio, Lucca si conferma uno scrigno ideale per accogliere grandi interpreti e importanti appuntamenti dedicati alla musica colta

martedì, 28 agosto 2018, 12:48

La Caritas Diocesana di Lucca, da alcuni anni, ha posto l'attenzione sulle famiglie e sui bambini del nostro territorio che si trovano in situazioni di disagio economico/sociale, per questo ha attivato una serie di azioni volte a contrastare la povertà minorile realizzate in collaborazione con diversi soggetti

martedì, 28 agosto 2018, 08:43

Mercoledi 29 agosto alle 18, presso la Cattedrale di San Martino in Lucca, concerto dell’organista danese Inge Beck che eseguirà un interessante programma interamente dedicato agli autori per organo della Danimarca

lunedì, 27 agosto 2018, 14:41

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 31 agosto per iscriversi al test di ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo, un percorso di studi che vanta l’85,1 per cento di job placement a sei mesi dalla laurea

lunedì, 27 agosto 2018, 11:44

I Musei nazionali di Lucca, Villa Guinigi e Palazzo Mansi, partecipano al programma di valorizzazione promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e propongono a tutti i visitatori, oltre al consueto orario, aperture serali, anche in occasione del settembre lucchese

domenica, 26 agosto 2018, 13:04

Il cortometraggio La partita, girato interamente a Lucca su soggetto dello sceneggiatore romano Giorgio Marconi, ha vinto il premio Cineclassico della 18^ edizione del Corto Fiction di Chianciano Terme