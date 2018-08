Cultura e spettacolo



Workshop fotografico negli ambienti dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano con il fotografo Sergio Fortuna

giovedì, 9 agosto 2018, 12:35

E' in programma sabato 22 settembre il workshop fotografico negli ambienti dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano: Lo conduce il fotografo Sergio Fortuna. E' rivolto a tutti coloro che amano e si interessano di fotografia.

Obbiettivo primario è quello di immergersi mentalmente e fisicamente negli ambienti dell'ex manicomio e lasciarsi affascinare dalle architetture e dalle potenti emozioni che è possibile provare.

Assoggettare le diverse condizioni di luce in interno ed esterno alle nostre esigenze e al nostro modo di vivere le emozioni suscitate dai vari settori che andremo a visitare. Il fine è quello di realizzare un racconto per immagini (reportage) sulla visita in un ambiente ricco di storia e di dolore.

Il workshop comprende una visita guidata che prevede un percorso all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico. Il giardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostro della divisione femminile, chiostro della divisione maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica per ripercorrere le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo.

Un percorso espositivo presso la restaurata Casa Medici sede della Fondazione che comprende la visita alle due stanzette del medico-scrittore Mario Tobino, e la visita dell'Itinerario espositivo - Stanze con vista sull'Umanità - che ripercorre la storia della psichiatria dall'800 fino ai giorni nostri attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica.

Il tutto prevede l'assistenza individuale e continua da parte del docente durante la visita, il pranzo e visita guidata del percorso esterno del complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico.

Dopo il workshop il docente è disponibile per valutazioni e consigli sul lavoro eseguito, in modalità da concordare. Il sito di Sergio Fortuna è www.sergiofortuna.com. I partecipanti dovranno portare la propria attrezzatura fotografica (macchina fotografica reflex digitale o una mirrorless).

Importante: Il workshop è composto da diverse ore di attività e per questo motivo viene consigliato un abbigliamento comodo, scarpe sportive, attrezzatura leggera e almeno due batterie cariche per la vostra macchina fotografica. Massimo 12 partecipanti. Il workshop sarà confermato al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti.

Costo: 80,00 € (pranzo incluso). Per info e iscrizioni tel. 0583327243 dal 27 agosto orario 9-13 o scrivere ainfo@fondazionemariotobino.it