A "Bright" si parla di "Eris: il valore della competizione. Le misure antidoping nello sport"

venerdì, 28 settembre 2018, 19:36

di eleonora pomponi coletti

Tematica, quella del doping, che si inserisce di diritto nella giornata dedicata a “BRIGHT”, che la notte della ricerca e dei ricercatori e delle ricercatrici europei. L’iniziativa si svolge ogni anno l’ultimo venerdì di settembre in oltre 250 città in tutta Europa; all’interno di Bright oggi si è svolta la conferenza “Eris: il valore della competizione, le misure antidoping nello sport”, molte le eccellenze del settore giuridico intervenute al convegno svoltosi questo pomeriggio nella Cappella Guinigi.

Professor Lorenzo Casini, ordinario di diritto amministrativo presso Scuola IMT Alti Studi Lucca, professoressa Serena Stacca, ricercatrice di diritto amministrativo presso l'università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Massimo Coccia, avvocato Arbitro del tribunale arbitrale dello sport, Mario Vigna, vice Procuratore Capo Procura Antidoping, Avv. Fiorenzo Storelli, avvocato in Lucca, con la mediazione del Dottor Pietro Suchan, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Tutto nasce dall’idea di sport come competizione; competizione che, a causa delle implicazioni economiche che ormai fanno parte di questo mondo (oggi lo sport c.ca 1,1% del PIL Nazionale, che lo portano ad essere uno dei pilastri della nostra società e della nostra economia), spinge alcuni soggetti a fare uso di sostanze non consentite; un fenomeno sommerso, quello del doping, che viene alla luce solo in momenti drammatici.

Se è vero che il doping è una tematica importante in termini di sport agonistico, lo è maggiormente in ambito amatoriale, poiché trasforma quello sport, che dovrebbe fare il benessere di un individuo ed unirlo agli altri attraverso una competizione sana e senza artifizi, nel suo esatto contrario, fino ad arrivare a quei casi noti alla cronaca degli ultimi tempi, in cui si assiste a morti tragiche e/o situazioni in cui sono i genitori stessi ad acconsentire queste pratiche sui propri figli minorenni o comunque giovanissimi, andando contro ogni principio biochimico, medico e soprattutto etico.

E’ accertato che il fenomeno del doping come utilizzo di sostanze non consentite sia nato con lo stesso movimento olimpico; atleti che già nell’antica Grecia erano squalificati se trovati in possesso di cibi/erbe che si pensava alterassero le prestazioni.

Facendo un salto di millenni, è a fine degli anni ’80 però che emergono i primi casi gravi di doping così come oggi lo intendiamo, ed è quindi in quegli anni che il movimento sportivo manifesta la sua incapacità di badare a se stesso, chiedendo così per la prima volta aiuto alla giurisprudenza.

Il caso delle misure antidoping è uno dei più interessanti poiché, sia a livello internazionale che nazionale, quello che è un sistema nato su basi privatistiche, si è progressivamente mischiato con i pubblici poteri.

L’incontro, oltre ad affrontare il tema dell’antidoping nello sport dal punto di vista della disciplina internazionale e nazionale, con particolare riguardo al rapporto tra disciplina pubblica e privata, ha toccato le implicazioni di tipo penale, parlando di procedure e di indagini fino a toccare gli aspetti prettamente medico-clinici (passaporto biologico ecc).

L’obiettivo non è stato solo quello di approfondire questioni di grande attualità per il mondo sportivo, ma anche sensibilizzare ricerca e ricercatori verso una educazione ai valori della competizione leale in ogni settore.