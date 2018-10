Cultura e spettacolo



A Lucca si legge l'Eneide di Virgilio

lunedì, 1 ottobre 2018, 08:53

L’Associazione culturale Amici del Machiavelli , la Biblioteca Statale di Lucca, il Centro di Cultura di Lucca Università Cattolica, il Comitato di Lucca della Societa' Dante Alighieri, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del comune di Lucca, della provincia di Lucca, del Ristorante Gli Orti di via Elisa, spronati dallo straordinario successo ottenuto dalle iniziative proposte negli ultimi anni, propongono “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio nella traduzione di Guido Paduano.

Nuova iniziativa seriale, proposta grazie alla professionalità di un team di organizzatori e di professionisti ormai ben collaudato. Dopo la lettura dell’Odissea, offerta nella stagione 2017-2018, la nuova iniziativa costituisce il terzo ed ultimo atto di un progetto che, in tre anni, si è proposto la presentazione dei tre grandi poemi epici dell’antichità: l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide.

Il progetto è ricco ed articolato.

La presentazione/lettura del poema è stata articolata in 14 incontri. Non ne sarà fatta la lettura integrale, ma le parti non lette saranno comunque riassunte, affinché non venga smarrito il divenire del racconto.

Particolarmente stimolante la traduzione che sarà utilizzata: quella del Prof. Guido Paduano, docente emerito dell’Università di Pisa, una delle personalità più insigni nell’ambito della cultura classica.

La lettura sarà arricchita da tre conferenze: una di apertura, affidata al Prof. Rolando Ferri, dal titolo “Virgilio e il racconto epico”; una intermedia affidata al Prof. Gianfranco Lotito, intitolata“Camilla”; l’ultima, che chiuderà il ciclo, affidata alla Prof.ssa Serena Mirto, dal titolo “Dal “migliore degli Achei” al pius Aeneas: l’eroe epico tra desiderio di gloria e migrazione”.

Le presentazioni sono affidate al gruppo di esperti che da anni animano i nostri eventi. La lettura vedrà quali protagonisti due giovani attori: Sena Lippi e Agnese Manzini.

L’iniziativa si rivolge a tutti, adulti e giovani, accomunati dalla passione per la nostra cultura.

Anche questo progetto si e’ reso possibile grazie all'adesione volontaria di molte forze intellettuali presenti sia nel nostro territorio che oltre i suoi confini. Un concreto sostegno e' venuto dalle istituzioni e da sponsor privati. Sarebbe doveroso ringraziare singolarmente ciascuno: lo rende impossibile la lunghezza dell'elenco.

Infine, ma non per ultimo di importanza, riteniamo doveroso sottolineare la logica di "lavoro in rete", da noi costantemente adottata, che consente di valorizzare al massimo livello la specificita' degli apporti dei soggetti coinvolti. Una logica che ci consente di ottimizzare al meglio le risorse e le energie, nell'ottica del raggiungimento del miglior parametro risultato/investimenti.