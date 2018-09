Cultura e spettacolo



A Lucca si rinnova l'appuntamento con la Festa del Presente

venerdì, 21 settembre 2018, 14:55

di eleonora pomponi coletti

Domenica 23 settembre si svolgerà la Festa del Presenteal centro culturale Agorà , in piazza dei Servi, dalle ore 10 alle ore 19.

L’iniziativa, nata da un idea di Roberto Castello, di ALDES, e realizzata grazie al comune di Lucca in collaborazione con varie associazioni del territorio, è stata presentata questa mattina a Palazzo Orsetti, alla presenza dei rappresentati delle associazioni e degli assessori Vietina, Ragghianti, Bove e Belchiaro e di Teresa Leone in rappresentanza del consiglio comunale.

Giunta alla sua settima edizione (per il quarto anno a Lucca) è nata autonomamente, ma è legata al Giorno Nazionale del Dono, e quindi a tutte le iniziative che si svolgeranno sull’intero territorio nazionale.

Come spiegato da Roberto Castello, il concetto di fondo è sempre stato quello di creare un luogo dove fosse possibile incontrarsi e fare e ricevere doni, al di fuori degli schemi economici. È un momento per riflettere sul tema della comunità e del donare all’interno della propria comunità, educando ogni cittadino, dai più giovani agli adulti, a donare non solo all’interno di giornate prestabilite, ma nel quotidiano.

Vestiti, libri, musica, piccolo elettrodomestici ma anche massaggi, manicure ecc, ma anche “forme di sapere”, con lo svolgersi quindi di conferenze, laboratori didattici, musica, teatro, danza ecc.

Lo slogan dell’appuntamento è “Non venire a mani vuote, non andartene a mani vuote”, l’obbiettivo è quindi realizzare una festa da cui tutti sono destinati ad uscire piu’ ricchi senza che sia circolato del denaro.

Alcune novità importanti come la partecipazione, per il primo anno, della biblioteca; la Croce Verde metterà poi a disposizione i suoi automezzi attrezzati per permettere così a tutti I cittadini, anche quelli con difficoltà motorie, di raggiungere la sede dell’evento (il servizio può essere prenotato sia tramite il numero della Croce Verde 0583/442319, sia tramite Informa Giovani presso il centro culturale Agorá). Altra importantissima presenza è costituita dalle scuole che, per il secondo anno, partecipano all’iniziativa con grande entusiasmo: quest’anno saranno presenti all’evento 15 studenti, che metteranno a disposizione il loro tempo e dei lavori che doneranno alla comunità.

Coloro che intendono portare oggetti ingombranti sono invitati a prendere contatti con gli organizzatori; domenica mattina dalle ore 8.30 alle 10 verrà allestito un punto di raccolta per i materiali ingombranti alla Pia Casa in via Santa Chiara.

Per ulteriori informazioni e per il programma complete dell’evento consultare il sito www.lafestadelpresente.it o scrivere alla mail info@lafestadelpresente.it o chiamare il numero 348/3213503.