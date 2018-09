A Lucca un laboratorio di scrittura e lettura creativa

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 8 settembre 2018, 12:56

Nel settembre lucchese c’è una fiera, quella degli animali, che sicuramente è una tradizione per Lucca. Oggi il fotografo Alessandro Tosi l’ha festeggiata con una mostra: Lucca al Foro Boario. Istantanee della fiera degli animali

sabato, 8 settembre 2018, 12:16

Lucca riscopre un suo importante cittadino dimenticato e lo fa con un convegno internazionale di studi che porterà in citta studiosi di tutta Europa. Per i 300 anni dalla scomparsa la città rende finalmente giustizia ad un genio dell'architettura, don Domenico Martinelli, per troppo tempo dimenticato

sabato, 8 settembre 2018, 10:03

Sarà nel segno di Vivaldi e Boccherini l’edizione 2018 dei “Cori in Concerto”. Un appuntamento “di rito” per il settembre musicale in San Francesco, in programma domenica 16 settembre alle ore 18, che vedrà esibirsi importanti cori provenienti da tutta la Toscana sotto la direzione del Maestro Gianfranco Cosmi

sabato, 8 settembre 2018, 09:02

Il 28 settembre 2018 partirà il nuovo corso di storia del cinema a Lucca. Si tratta di un viaggio che, in 12 lezioni e altrettante proiezioni di film, ripercorrerà la storia del cinema, dalle basi del linguaggio filmico fino alle nuove tecnologie 3D, virtuali e olografiche

venerdì, 7 settembre 2018, 12:27

Al via il primo concerto della decima edizione della rassegna musicale "Suoni di Lucca" a Palazzo Pfanner, in programma per Sabato 8 settembre alle ore 21, nella prestigiosa sede di Palazzo Pfanner situato in via degli asili, n 33

venerdì, 7 settembre 2018, 11:38

A vent’anni esatti dalla scomparsa di Lucio Battisti (era il 9 settembre 1998) sono tante le commemorazioni ed omaggi in suo onore. E proprio per quel giorno, per il 9 settembre, è prevista l’uscita sul mercato del libro Lucio Battisti: che cos’è il genio?, opera prima di Giacomo Bernardi