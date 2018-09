Cultura e spettacolo



A Villa Bottini incontro con la giornalista e scrittrice Chiara Lico

martedì, 25 settembre 2018, 11:48

Sabato 29 settembre alle 10 a Villa Bottini incontro con la giornalista e scrittrice Chiara Lico che presenta il libro "Il Rischio" (Sinnos). C'è un posto nella periferia di una grande città, lì dove vivono ragazzi a rischio, perché preda della criminalità organizzata, in cui si insegnano le arti circensi. E' un modo per sfidare la delinquenza con attrattive tutte diverse. E' qui che nasce una storia d'amore tra i due moderni Romeo e Giulietta: un ragazzo e una ragazza dal destino segnato, ma che forse sapranno riscattarsi, trovare strade nuove, provando a mantenere un equilibrio sempre più difficile e sfidando, con la testa e con il cuore, un grande rischio.

A seguire inaugurazione delle mostre "In viaggio con la scrittura" a cura di Stefano Giraldi e "Racconti a Colori" venticinque artisti per venticinque racconti. Disegni realizzati dagli studenti del liceo artistico Passaglia di Lucca.

"RACCONTI A COLORI" venticinque artisti per venticinque racconti

Le splendide sale della Villa Bottini accolgono i venticinque disegni originali ispirati ai venticinque racconti vincitori del Premio letterario "Racconti nella Rete" 2018, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico "Passaglia" di Lucca. Ogni studente utilizza la propria tecnica ed il proprio stile interpretando un racconto tra i 25 vincitori del Premio letterario Racconti nella Rete 2018. Le opere saranno esposte fino a domenica 7 ottobre. Sarà realizzato un catalogo della mostra.

Partecipano gli studenti: Martina Abati, Alessia Babich Profeti, Yuri Baldini, Anna Benedetti, Jenny Bianchini, David Bindi, Niccolò Bonannini, Pietro Campogiani, Iris Chiantelli, Lorenzo Di Pietro, Agnese Gonzalez, Beatrice Iovine, Monica Lavizzari, Elena Manicastri, Lorenzo Mariani, Isabella Mercogliano, Margherita Niccolai, Lorenzo Pinochi, Stefano Pistone, Giorgia Ranieri, Noemi Rovai, Diego Sani, Davide Sella, Daniele Torselli, Rebecca Volpe. I disegni sono stati realizzati sulla carta fornita da icP. La giuria, composta dall'illustratore e umorista Lido Contemori, dal fotografo d'arte Stefano Giraldi e dal prof. Roberto Giorgetti, premierà i tre lavori migliori e consegnerà degli attestati agli studenti/artisti. Con la collaborazione di Unicoop Firenze, Lory e Caran D'Ache.

IN VIAGGIO CON LA SCRITTURA a cura di Stefano Giraldi

Una delle più geniali invenzioni dell'umanità è senza alcun dubbio la Scrittura. Essa ha permesso di trasmettere – attraverso simboli e grafici – emozioni, esperienze, eventi, sia alle persone del tempo che alle generazioni successive. Si è evoluta nel corso dei millenni nelle sue varie forme espressive, per essere più chiara e attinente alla comunicazione, fino a raggiungere risultati eccellenti. Un viaggio affascinante della comunicazione, un bisogno primario della socializzazione umana. La Mostra di Artisti Contemporanei, "In viaggio con la Scrittura" nell'ambito del festival LuccAutori – Racconti nella Rete, è composta da opere di varie discipline artistiche: la Poesia Visiva – Disegni e illustrazioni – Fotografia – Scultura e Canzone d'Autore, sono i "passeggeri" in questo ammaliante "Viaggio".

Partecipanti: Poesia Visiva: Lillo di Lallo, Aldo Frangioni Acrostici: di Ezio Poli – Mariuccia Nespolo

Disegni – Illustrazioni: Dino Aloi, Gianni Audisio, Massimo Cavezzali, Lido Contemori, Milko Dalla Battista, Marco De Angelis, Fabio Magnasciutti, Mauro Pispoli, Massimo Presciutti, Alessandro Prevosto "Palex", Lorenzo Vannini

Canzone d'Autore (Testi): Cristiano Angelini, Luigi Antinucci, Max Manfredi Fotografia: Stefano Giraldi Scultura: Davide Manfroni