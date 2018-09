Cultura e spettacolo



Al Cinema Astra arriva la Dark Polo Gang per presentare ‘Trap Lovers’

sabato, 29 settembre 2018, 11:06

Sono tra i gruppi più amati e odiati della scena hip hop italiana, sono la Dark Polo Gang e arrivano a Lucca lunedì 1° ottobre, a partire dalle 18:30 al Cinema Astra, dove incontreranno i loro fans per una photo-session, organizzata dallo Sky Stone & Songs.

E’ appena uscito il loro nuovo lavoro, ‘Trap Lovers’ che li conferma come una delle realtà più controverse della scena hip hop: il loro modo di fare sicuramente arrogante, sfrontato e menefreghista piace o non piace. La Dark Polo Gang o la ami, o la odi, Non esistono vie di mezzo e, a giudicare dai risultati di vendita e dal seguito sui social, sono in tanti ad amarli.

La Dark Polo Gang nasce a Roma nel 2014 e, adesso, si presenta come un trio, formato da Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Wayne Santana (Umberto Violi) e Dark Pyrex (Dylan Thomas Cerulli). Con loro, anche se esterno al collettivo, anche Sick Luke, beatmaker italo-americano che ha realizzato un disco anche con il padre, il rapper Duke Montana, presentato a Lucca prima dell’estate.

Trap Lovers’ è il primo lavoro della DPG che non vede la presenza dell’altro membro fondatore del gruppo, Dark Side (Arturo Bruni): i quattro si conoscono dall’infanzia e sono cresciuti in quartieri benestanti di Roma (Monti, Trastevere, Campo de’ Fiori); durante l’adolescenza iniziano a fare rap: è stato Duke Montana a convincerli a produrre seriamente dei brani. Nel 2015 esce il loro primo album, ‘Full Metal Dark’, mentre nel 2017 è la volta di ‘Twins’ che debutta in vetta alle classifiche di vendita. Il 2018 segna per il gruppo la svolta, grazie all’accordo con la Universal, nonché TimVision produce una serie basata sulla storia e la vita quotidiana del gruppo romano.

Nonostante questo, Dark Side, dopo una dichiarazione del padre, lascia il collettivo proprio nell’anno della svolta. E’ così che ‘Trap Lovers’ esce senza di lui: interamente prodotto da Sick Luke, l’album esordisce in vetta alle classifiche di vendita e, anche questo per la prima volta, non porta in copertina i nomi degli appartenenti al collettivo.

Ulteriori informazioni sulla photo-session si possono trovare sul sito www.skystoneandsongs.it