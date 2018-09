Cultura e spettacolo



Alla Suola IMT il Congresso mondiale di psicofisiologia

sabato, 1 settembre 2018, 12:31

Saranno più di 400 gli scienziati e i ricercatori che raggiungeranno Lucca nei prossimi giorni per partecipare alla 19a edizione del Congresso mondiale di psicofisiologia (https://iopworld.wildapricot.org/IOP2018) che si svolgerà dal 4 all'8 settembre nel Campus della Scuola IMT Alti Studi Lucca, sotto la presidenza del professor Emiliano Ricciardi, associato di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica della Scuola.



Qui i massimi esperti di psicofisiologia, neuroscienze, psichiatria, psicologia clinica e neuropsichiatria infantile provenienti da 37 paesi del mondo si confronteranno sulle più recenti tecniche applicate all'analisi dell'attività cerebrale e alla diagnosi delle disfunzioni del cervello, ma anche su svariati argomenti che vanno dai disturbi dell'apprendimento nei bambini al rapporto tra sonno e veglia, dai meccanismi che regolano la memoria alle basi neurofisiologiche dell'ipnosi, passando per il ruolo del cervello nel controllo dei movimenti del corpo, nelle decisioni economiche e nei processi creativi, solo per citarne alcuni. La psicofisiologia, infatti, è un ramo della psicologia che studia le relazioni tra i fenomeni psichici e quelli fisiologici dell'organismo, quindi il collegamento e la reciprocità tra attività mentale, comportamento e reazioni fisiche o psichiche.



Tra gli ospiti del convegno, il prof. Benedetto Vitiello, psichiatra esperto in psicofarmacologia, autore di importanti studi sui bambini e sugli adolescenti; il professore americano Arthur Toga, padre delle moderne metodologie di neuroimmagine; la professoressa Raffaella Rumiati della SISSA di Trieste che ha studiato a lungo le basi neurali delle funzioni cognitive e più recentemente si è occupata di decision making economico, di linguaggio e di alimentazione; il prof. Mitsuo Kawato, che nel suo istituto giapponese promuove il dialogo tra neuroscienze e robotica e a Lucca parlerà di come poter 'leggere nel pensiero'; il prof. Giuseppe Chiarenza, neuropsichiatra infantile e neurologo, presidente del Centro Internazionale Disordini Apprendimento, Attenzione e Iperattività di Milano e presidente della International Organization of Psychophysiology.



I cinque giorni di conferenze e dibattiti alla Scuola IMT rappresentano il clou di questo biennio di attività dell'Organizzazione Internazionale di Psicofisiologia, ente non governativo che dal 1982 si occupa di diffondere a livello mondiale gli sviluppi di questa scienza.



L'Italia è stata scelta come sede del congresso biennale per la lunga tradizione di studio e ricerca nel campo delle neuroscienze e della psicofisiologia del nostro Paese, che vanta studiosi di rilievo internazionale, capaci di contribuire in modo significativo allo sviluppo di questo settore. A sua volta, in Italia è stata selezionata Lucca per la presenza alla Scuola IMT di un programma di dottorato multidisciplinare che si concentra sulle neuroscienze cognitive, computazionali e sociali, applicate – tra le altre – a bioingegneria e robotica, ai processi di machine learning, alle arti visive, alla psicologia sociale e forense e ai processi decisionali in economia.