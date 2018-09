Aperta la mostra collettiva del Fotoclub Lucchese B.F.I.

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 23 settembre 2018, 09:51

Sabato pomeriggio si è tenuta la presentazione del drappo dipinto dall’artista Paolo Lazzerini in occasione della seconda edizione del Palio delle Contrade San Paolino, in programma per domenica 30 settembre in Piazza San Michele dove i balestrieri dell’associazione si sfideranno a colpi di verrette

domenica, 23 settembre 2018, 09:41

Si è tenuto nel pomeriggio di sabato, presso il primo piano di palazzo Bernardini in pieno centro storico, il dibattito dell'Unesco. Lo staff de "Lo Stuzzichino Events" di Guamo, ha allietato la presenza degli ospiti con un magnifico catering a base di prodotti nostrani

sabato, 22 settembre 2018, 13:12

Dall'Ermitage di San Pietroburgo a Lucca, grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Mercoledì 26 settembre alle 17,30 il direttore di "Ermitage 20/21'' San Pietroburgo Dmitri Ozerkov sarà ospite al Palazzo delle Esposizioni per parlare di "Il museo Ermitage: dove arte classica e contemporanea convivono"

sabato, 22 settembre 2018, 12:46

Il direttore della Scuola IMT, Pietro Pietrini, ha aperto ieri pomeriggio a Pisa i lavori pomeridiani della conferenza internazionale "A ottanta anni dalle leggi razziali fasciste: tendenze e sviluppi della storiografia internazionale sull'antisemitismo e la Shoah"

sabato, 22 settembre 2018, 12:35

Due grandi sfide per il sistema sanitario: la sicurezza delle persone anzianeche hanno bisogno di assistenza e la qualità nelle cure di lungo termine da un lato, la transizione alla sanità digitale e l’influenza dei fattori umani su questo processo dall’altro, sono al centro dei due incontri che l’Azienda USL...

sabato, 22 settembre 2018, 11:56

Paolo Taballione, primo flauto alla Bayerische Staatsorchester di Monaco di Baviera, uno dei flautisti più apprezzati in Europa e nel mondo, torna a incantare il pubblico lucchese con un concerto all’Auditorium “Boccherini”, martedì 25 settembre alle 21, nell’ambito della rassegna Open Gold, organizzato dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”