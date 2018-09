Cultura e spettacolo



Aperture straordinarie dei Musei Nazionali: gli abiti di Corte di Elisa Baciocchi con il “manto Orsetti” esposti a Palazzo Mansi

giovedì, 13 settembre 2018, 16:35

Proseguono - in occasione del settembre Lucchese - le aperture straordinarie serali dei Musei Nazionali di Lucca: Villa Guinigi e Palazzo Mansi saranno visitabili anche nei giorni 14, 15 e il 29 settembre dalle 19,30 alle 22,30 (ultimo ingresso alle 22).

In particolare all'ultimo piano di Palazzo Mansi sarà possibile ammirare il nuovo allestimento dove sono sistemati assieme tre pezzi straordinari della manifattura francese del Primo impero: il manto di Corte proveniente dalla famiglia Orsetti (proprietà del Comune di Lucca) e due abiti attinenti allo stesso, acquistati dall'antiquaria lucchese Renata Frediani e depositati gratuitamente per essere esposti al pubblico. Dopo accurate ricerche gli abiti sono ritenuti ad oggi essere appartenuti alla principessa di Lucca e Piombino Elisa, sorella di Napoleone e rappresentano le uniche testimonianze di abiti imperiali napoleonici giunti fino a noi.



Per informazioni 0583.496033 o 0583.55570, www.luccamuseinazionali.it, www.polomusealetoscana.beniculturali.it. Facebook Musei Nazionali Lucca, Twitter @MuseiLucca