Cultura e spettacolo



Bright 2018 - Un giorno e una notte dedicati alla ricerca

giovedì, 27 settembre 2018, 16:41

Gran finale in piazza con il concerto di Andrea Biagioni & The dirty rabbits. Tutto pronto alla Scuola IMT per Bright La notte dei ricercatori che si terrà domani (28 settembre) a Lucca in contemporanea con altre 340 città in tutta Europa. Laboratori per bambini, conferenze e stand della ricerca per entrare nel cuore della Scuola e conoscere da vicino gli studi che si portano avanti nei centri di ricerca.

La giornata si aprirà alle 10 nell'aula Sesti dell'ospedale San Luca con un convegno sulla rivoluzione digitale in sanità, realizzato in collaborazione con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Fondazione Gabriele Monasterio. Nel pomeriggio (alle 14.30 in Cappella Guinigi) si parlerà di antidoping nello sport dal punto di vista medico, giuridico ed etico con alcuni tra i massimi esperti in materia.

A partire dalle 16 nei chiostri di San Francesco verranno aperti gli stand della ricerca, una quindicina di postazioni dove sarà possibile letteralmente toccare con mano il lavoro dei ricercatori della Scuola IMT che si occupano di beni culturali, ingegneria dei materiali, economia, informatica e neuroscienze, ma anche quello di centri come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dove si studiano le onde gravitazionali, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Polo tecnologico lucchese. Per i bambini è in programma una merenda alle 17 e a seguire, alle 17:30 nell'Aula 1 del Campus, una stimolante attività per giocare con la matematica e la geometria realizzando origami di diverso livello di difficoltà, sulla base dell'età dei bimbi partecipanti.

Alle 17:30, nella Sala Staffieri di Palazzo Ducale, tavola rotonda e inaugurazione della mostra "Popoli in movimento – Quando gli immigrati eravamo noi", realizzata in collaborazione con la Fondazione Paolo Cresci per l'emigrazione italiana.

Per gli appassionati di fisica, alle 19 in Cappella Guinigi si terrà un interessante appuntamento dedicato all'universo e alle onde gravitazionali con Franco Frasconi, responsabile delle Sospensioni antisismiche all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa che ci parlerà delle più recenti scoperte in questo settore. La serata proseguirà alle 19:45 con un aperitivo aperto al pubblico nei chiostri di San Francesco.

Alle 21 in Cappella Guinigi verrà proposto un inconsueto "viaggio" in Toscana con le immagini girate dall'elicottero dal celebre documentarista Folco Quilici per "L'Italia vista dal cielo", nel 1971. Il reportage fa parte di una serie di documentari realizzati per raccontare l'Italia martoriata da frane e alluvioni di fine anni Sessanta, con prospettive inedite su paesaggi e architetture. L'incontro sarà introdotto da Emanuele Pellegrini, professore associato di Storia dell'Arte alla Scuola IMT.

Anche quest0'anno la notte dei ricercatori si concluderà nel segno della musica, in piazza San Francesco. Intorno alle 21:45 è previsto un energizzante dj-set curato dagli studenti della scuola di musica Jam Academy, che accompagnerà il pubblico verso il grande blues di Andrea Biagioni & The dirty rabbits. Biagioni, stimato chitarrista e cantante lucchese, è stato uno dei più apprezzati finalisti di X-Factor nel 2016. Da qualche mese ha dato vita a questo nuovo progetto, caratterizzato da un interessante mix di suoni in cui il blues e la musica nera incontrano il rock.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma completo su www.bright-toscana.it/lucca