Carnevale e antichi mestieri protagonisti a LuccArtigiana

martedì, 11 settembre 2018, 12:17

Partirà tra pochi giorni la terza edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell'artigianato lucchese di qualità che si svolgerà dal 14 al 16 settembre 2018 nell'ex Real Collegio. Tanti i laboratori in programma per l'iniziativa, ideata e realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Confartigianato, CNA Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca, con il patrocinio della Camera di Commercio di Lucca e dell'Osservatorio mestieri d'arte di Firenze.



Durante la manifestazione, sono in programma i seguenti laboratori: laboratorio della carta e del calco a cura della Fondazione Carnevale di Viareggio; laboratorio del marmo e del mosaico con Mario Mori; lavorazioni dal vivo degli antichi mestieri artigiani.



Ai mestieri del passato sono anche dedicate le proiezioni dei documentari realizzati dal Museo del Castagno dal titolo "... era il pane dei poveri", "A ferro e fuoco", "Nero come il carbone", "Con le mani e con il cuore", tutti realizzati da Roberto Giovannini.A LuccArtigiana è inoltre protagonista il Carnevale di Viareggio. Si potranno infatti ammirare i bozzetti delle opere allegoriche che parteciperanno alle sfilate in programma il 9, 17, 23 febbraio, 3 e 5 marzo 2019.



Ci sarà anche l'occasione per scoprire come si realizzano le sculture in cartapesta, grazie al laboratorio dimostrativo che svelerà la lavorazione della carta a calco inventata dal pittore e costruttore viareggino Antonio D'Arliano nel 1925. La partecipazione al laboratorio è gratuita.