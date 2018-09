Cultura e spettacolo



Cartoline Pucciniane: è la volta di “Madama Butterfly”

martedì, 4 settembre 2018, 10:36

Giovedì 6 settembre alle ore 18.00, nuovo appuntamento con le Cartoline pucciniane, selezioni di arie, duetti e concertati accompagnate al pianoforte di fronte alla casa natale del Maestro, che ospita il Puccini Museum – Casa natale. Il recital del 6 settembre propone al pubblico le struggenti pagine di Madama Butterfly, interpretate da Shoko Okada (Cio-Cio-San), Tiziano Barontini (Pinkerton) e Pedro Carrillo (Sharpless), accompagnati al pianoforte da Massimo Morelli.

Ospite della serata il soprano Yuko Tsuchiya, designata dalla città di Nagasaki per portare un saluto in occasione della Cartolina pucciniana dedicata a Madama Butterfly. La presenza a Lucca di Yuko Tsuchiya, finalista premiata al V concorso lirico internazionale “Madama Butterfly” di Nagasaki, rientra tra gli accordi Lucca-Nagasaki stabiliti nell’ambito degli scambi internazionali intrapresi lo scorso marzo dall’amministrazione comunale - in collaborazione con Teatro del Giglio e Fondazione Giacomo Puccini - nel corso della visita a Nagasaki. In base a tali accordi, si rende tra l’altro fattivo lo scambio tra i migliori giovani artisti italiani e giapponesi individuati dalle istituzioni culturali lucchesi (Teatro del Giglio e Fondazione Giacomo Puccini) e di Nagasaki. Per il 2018, l’artista italiana scelta da Teatro del Giglio e Fondazione Puccini per esibirsi a Nagasaki è il soprano Antonella Biondo, che sarà alla Brick Hall di Nagasaki il 22 e 24 settembre per concerti dedicati a Puccini e alla musica italiana.

Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik, Unicoop, Manifattura Sigaro Toscano, Fidelitas.

Posto unico 12 euro; ridotto 10 euro per chi presenta il biglietto della mostra “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti figurative”. Acquisti al Bookshop del Puccini Museum – Casa natale (tel.0583.584028, info@puccinimuseum.it, www.puccinimuseum.it).

Aggiungendo 5 euro al prezzo del biglietto si può acquistare il pacchetto “concerto + visita guidata al Puccini Museum – Casa natale”.