Chiude domani la mostra fotografica di Enzo Giuntoli

sabato, 29 settembre 2018, 13:08

Virtuoso & Belcanto, nato nel 2016 da un’idea di Riccardo Cecchetti, raccoglie oggi i frutti di tre intense edizioni che hanno visto il festival di musica da camera strutturarsi e arricchirsi, acquisendo forza e credibilità a livello formativo e sul territorio, sia quanto ad appeal per il pubblico sia come...

sabato, 29 settembre 2018, 12:25

In rete con le università e i centri di ricerca toscani e in contemporanea con le iniziative organizzate in oltre 340 città europee, la Scuola IMT ha aperto le sue porte a tutti coloro che hanno voluto scoprire che cosa è e come si fa ricerca scientifica.

sabato, 29 settembre 2018, 12:07

Sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 10 alle 12 si terrà un incontro tra operatori sanitari e genitori, nel padiglione C della Cittadella della salute “Campo di Marte” di Lucca, sul tema dei vaccini come scelta informata e consapevole

sabato, 29 settembre 2018, 11:41

Sarà Michele Ainis, uno dei più noti costituzionalisti italiani, a inaugurare a Lucca, venerdì 5 ottobre, alle ore 21, la V edizione delle Conversazioni in San Francesco, ideate e promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal titolo “Le parole della Costituzione. 70 anni dopo”

sabato, 29 settembre 2018, 11:33

Più trasparenza, facilità di accesso alle informazioni, maggiore efficienza dei processi ed una sempre migliore sicurezza per i pazienti. Sono soltanto alcuni dei vantaggi della “buona pratica” originata dalla collaborazione tra Azienda USL Toscana nord ovest e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

sabato, 29 settembre 2018, 11:06

Sono tra i gruppi più amati e odiati della scena hip hop italiana, sono la Dark Polo Gang e arrivano a Lucca lunedì 1° ottobre, a partire dalle 18:30 al Cinema Astra, dove incontreranno i loro fans per una photo-session, organizzata dallo Sky Stone & Songs