Concerto in San Francesco con Bruno Canino

venerdì, 28 settembre 2018, 13:34

Il Liceo scientifico Vallisneri è stato scelto, insieme ad altri 70 licei in tutta Italia, per attuare il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, gestito dal Miur. Questo percorso triennale ha preso il via da questo anno scolastico con una classe terza composta da 23 alunni, a cui ogni anno...

venerdì, 28 settembre 2018, 10:12

A Lucca è stato organizzato un convegno che si terrà alle 11 del 2 ottobre, presso la Sala Convegni Da Massa Carrara del Complesso in Via San Micheletto 3, dal titolo: “Le valutazioni: uno strumento di responsabilità sociale”

giovedì, 27 settembre 2018, 18:55

Dopo lo strepitoso successo delle prime due edizioni, il Lucca Tango Festival ritorna al Real Collegio dal 18 al 21 ottobre 2018. Le novità

giovedì, 27 settembre 2018, 16:50

Il modello lucchese fa scuola in Europa: una delegazione della Lituania alla scoperta delle eccellenze lucchesi nella ricerca e nel trasferimento tecnologico

giovedì, 27 settembre 2018, 16:41

Gran finale in piazza con il concerto di Andrea Biagioni & The dirty rabbits. Tutto pronto alla Scuola IMT per Bright La notte dei ricercatori che si terrà domani (28 settembre) a Lucca in contemporanea con altre 340 città in tutta Europa

giovedì, 27 settembre 2018, 13:46

È stata annunciata ieri da Alessandro Romanini, che ne sarà il curatore, la mostra espositiva omaggio alla città che si terrà al Palazzo delle Esposizioni, nel calendario delle mostre della Fondazione Banca del Monte di Lucca, da domenica 2 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019