Curare la guerra a Lucca: un convegno sui medici partigiani

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:21

Un gran numero di "uomini di cura", ovvero di medici, ha militato tra le fila della Resistenza lucchese, nella città capoluogo come nei suoi sobborghi, in Versilia come in Garfagnana. Alcuni impugnando le armi, altri individuando forme di opposizione al nazismo e al fascismo altrettanto efficaci, del tutto personali, originali e rispettose del giuramento di Ippocrate. Questa presenza di medici e studenti di medicina nella lotta di liberazione è una specificità lucchese, oppure si manifesta anche in altre aree del conflitto ed è rimasta a tutt'oggi poco visibile e poco studiata?

Venerdì 5 ottobre, dalle ore 16,00 alle 19,00, nel complesso di San Micheletto, in un convegno dal titolo Curare la guerra a Lucca. I medici, il conflittomondiale, la Resistenza, storici e ricercatori cercheranno di individuare e portare alla luce proprio questo territorio di indagine, ancora in gran parte inesplorato, compreso tra avvenimenti locali e più ampie vicende nazionali, tra la forza della violenza e quella della morale, tra storia e professione medica.

Dopo gli interventi istituzionali - Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, Luca Menesini, presidente dell'Amministrazione Provinciale, Umberto Quiriconi, presidente dell'Ordine dei Medici di Lucca, Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino, Marcello Bertocchini, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - sono previsti i contributi degli studiosi: Raffaele Dominici, medico pediatra, tratterà di Guglielmo Lippi Francesconi e Carlo Romboli: quando la professione e la storia si incrociano; la prof. Anna Montesanti, figlia del cap. Montesanti, calabrese, ufficialemedico a Lucca negli anni della guerra, parlerà di Mio padre, il capitanomedico Felice Montesanti e la Resistenza lucchese; a Isabella Tobino il compito di illustrare il ruolo di Mario Tobino nella lotta di liberazione in Versilia e a Lucca con Fu un amore, amici; resistere per Mario Tobino; Robero Pizzi, storico da tempo impegnato a indagare sulle vicende di Lucca moderna, interviene sul tema Coraggiosi medici lucchesi impegnati a curare la società col pensiero e con le armi; Feliciano Bechelli, Isrec Lucca, con Medici sul fronte garfagnino; tra assistenza ai civili e azioni partigiane eRoberto Rossetti, Isrec Lucca, con L'avere cura: esperienze di medici nella Resistenza e per la Resistenza in Versilia concorrono ad ampliare lo sguardo del convegno e dei suoi partecipanti all'intera provincia.

Introduce e coordina Luciano Luciani, Isrec Lucca.