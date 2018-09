Cultura e spettacolo



Due concerti all'Auditorium "Boccherini" per la rassegna Open Gold

domenica, 16 settembre 2018, 14:37

Si apre con due concerti una nuova settimana ricca di appuntamenti con Open Gold, la rassegna tradizionalmente organizzata in settembre dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”.

Il primo evento è in programma lunedì sera (17 settembre), alle 21 all’Auditorium “Boccherini”, dove si esibirà il Boccherini Cello Ensemble, giovane formazione nata in seno al conservatorio cittadino che vede la partecipazione di soli violoncelli. Elisabetta Casapieri, Maria Chiara Gaddi, Alessandro Maccione, Leonardo Maffei, Massimo Maffei, Lisa Napoleone, Corinne Pascucci, Roberto Presepi, Elisabetta Sciotti, Lorenzo Phelan, Lara Vecoli e Larisa Vieru eseguiranno musiche di Georg Friedrich Händel (Sarabanda in Re minore); Richard Wagner (Feierliches Stück); Valentini (Sonata in Sol minore - arrangiamento di Giovanni Sollima); Jan Pieterszoon Sweelinck Sweelinck (Echo Fantasia - arrangiamento di G. Sollima); Sergej Rachmaninoff (Vocalise); Henry Mancini (Moon River); Astor Piazzolla (Oblivion); Heitor Villa-Lobos (Bachianas brasileiras n. 5); Apocalyptica (Romance) e Bryan Kelly (Three spanish pieces).

Martedì 18 settembre (alle 21, Auditorium “Boccherini”), sarà la volta dei Solisti dell’Orchestra da camera Luigi Boccherini, che eseguiranno quattro composizioni del celebre musicista e compositore lucchese da cui la formazione prende il nome. Il programma prevede il Trio n. 1 in Do minore G 125, il Trio op. 34 n. 4 in Re maggiore G 104, il Trio op. 1 n. 4 in Re maggiore G 80 e il Trio op. 34 n. 2 in Sol maggiore G 102. Il concerto fa parte delle iniziative del Festival Boccherini, inserito all’interno del calendario Open Gold e organizzato dal conservatorio cittadino in collaborazione con l’omonimo Centro Studi per valorizzare la figura del violoncellista lucchese.

L’ingresso ai concerti è gratuito. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.boccherini.ito rivolgersi alla segreteria dell’Istituto, allo 0583 464104.