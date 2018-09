Cultura e spettacolo



Due giorni dedicati agli scacchi a Lucca

sabato, 22 settembre 2018, 11:54

Sfide per ogni gusto e livello nelle categorie Blitz, Rapid e Under 16 al Foro Boario di Lucca (Monte San Quirico), che diventa oggi e domani un vero tempio degli scacchi con la prima edizione del Lucca Chess Festival.

Organizzato dal Circolo Scacchistico Lucchese con il patrocinio del comune di Lucca l'evento richiama appassionati anche da fuori provincia, ponendosi come vero punto di riferimento per gli appassionati di un gioco millenario, con la possibilitá di vedere veri campioni in azione.

Il Circolo Scacchistico Lucchese, nasce da una scissione dell' Associazione Scacchistica Lucchese e riprende nome e logo dall'antico circolo attivo fino ai primi anni 80. Fra i suoi tesserati, conta anche l'ultimo presidente di tale circolo, ed è proprio sulla base di quegli intenti sportivi, divulgativi e promozionali , che avevano reso popolare in tempi passati l'antica battaglia delle sessantaquattro caselle all'interno del cerchio arborato, che rifonda i suoi principi.

ll presidente Luciano Tarabaralli e tutti i soci guardano al futuro e sperano di portare tanti nuovi appassionati verso questa disciplina.

"In un anno _ spiega il presidente _ abbiamo avuto significativi successi con il Primo Torneo della Befana Lucchese, che ha visto la partecipazione di numerosi giocatori provenienti dalle province limitrofe; e il primo Corso Introduttivo gratuito per avvicinare i più piccoli agli scacchi, che ha ottenuto un successo superiore alle più rosee aspettative. Adesso siamo al primo Lucca Chess Festival, un intero week end a base di scacchi con ben tre tornei diversi, un Blitz, un Rapid ed un torneo Under 16, per mantenere sempre un occhio di riguardo verso i giocatori più giovani, quelli che sicuramente rappresenteranno il futuro del Circolo Lucchese".

I soci si ritrovano due volte a settimana , il Martedì presso la Casermetta di San Paolino ( sulle mura urbane ) ed il Giovedì a San Concordio, dalle 21.