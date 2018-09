Festival Boccherini: mercoledì e giovedì due conferenze sul compositore lucchese e il concerto del Quartetto Iberia

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 18 settembre 2018, 14:28

Drammaturgia, opera lirica, musical e varietà: saranno questi i generi messi in scena a partire dal 22 settembre per l’edizione 2018 della rassegna di teatro amatoriale AmaTeatro che, ospite di San Girolamo, per quest’anno si protrarrà fino al 19 gennaio con sette appuntamenti

lunedì, 17 settembre 2018, 15:02

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta il nuovo programma di proiezioni per l’avvio della 71a stagione cinematografica. Nato nel 1948, il Circolo, è il più vecchio e longevo d’Italia insieme a quello di Verona

lunedì, 17 settembre 2018, 12:18

Il Puccini e la sua Lucca Festival - l’unica manifestazione permanente dedicata al maestro Giacomo Puccini - è stato invitato a tenere un concerto per il cugino dellaRegina d’Inghilterra, sua maestàElisabetta II, l'11 ottobre

lunedì, 17 settembre 2018, 12:17

La Chiesa dei Servi di Maria a Lucca è stata il set per le riprese del cortometraggio " Peccato Capitale " scritto da Donatella Mascia. Il soggetto della sceneggiatrice genovese ha vinto la sezione corti del Premio Racconti nella Rete 2018

lunedì, 17 settembre 2018, 11:53

Da X Factor EnricoNigiotti arriva a Lucca, allo Sky Stone & Songs, mercoledì 19 a partire dalle 18, per presentare con un minilive il suo nuovo disco ‘Cenerentola’ e, nell’occasione, incontrare i suoi fans

lunedì, 17 settembre 2018, 11:49

La musica di Domenico Puccini e Luigi Cherubini sarà la protagonista del Concerto per San Michele, in programma sabato 22 settembre alle 17.30 nella chiesa di San Michele. Si tratta della 13a edizione del concerto con cui la Polifonica Lucchese, storica corale cittadina, celebra il Settembre lucchese