Cultura e spettacolo



Formazione condivisa e aggiornata per intervenire a supporto delle donne vittime di violenza: un incontro con il magistrato Fabio Roia

mercoledì, 26 settembre 2018, 16:33

Più condivisione nella formazione di chi si trova ogni giorno a intervenire per sostenere, seguire e aiutare le donne vittime di violenza. Lo sostengono l'assessore alle politiche di genere, Ilaria Vietina e la presidente dell'Associazione Luna Daniela Casella che ieri pomeriggio (martedì 25 settembre) sono intervenute nell'auditorium di San Romano in occasione del nuovo appuntamento del corso di formazione "Formarsi in rete", il progetto zonale Restart 2018 che si terrà nella Piana di Lucca e in Valle del Serchio per contrastare la violenza di genere.

Anche Fabio Roia, magistrato penale e presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, ha ribadito l'importanza della collaborazione, della capacità di condividere fra competenze diverse lo stesso percorso. "Il percorso formativo – ha detto – è fondamentale per realizzare la condivisione di temi, linguaggio, approccio e metodologia nell'affrontare la comunicazione e il sostegno delle donne che vivono le tante situazioni problematiche con cui quotidianamente gli operatori e le operatrici dei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici delle forze dell'ordine, del centro antiviolenza e dei centri di ascolto si incontrano. Il corso di formazione che che fino a metà ottobre coinvolgerà varie zone del nostro territorio va proprio in questa direzione: da una parte offre un aggiornamento dal punto di vista culturale e normativo, dall'altra permette agli operatori del settore di trovarsi e di costruire nuove collaborazioni".