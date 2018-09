Cultura e spettacolo



Giovani a scuola di sicurezza, concluso il corso

giovedì, 13 settembre 2018, 11:45

Promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro attivando misure adeguate e azioni positive che permettano ai ragazzi di acquisire comportamenti sani e sicuri. Era questo l’obiettivo del corso Co.Sì. Competenze Sicure finanziato dalla Regione Toscana con capofila l’agenzia formativa Per-Corso srl e rivolto a 41 classi suddivise in cinque scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lucca.

Il progetto ha visto coinvolti i giovani in un’attività formativa sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

Oggi il percorso formativo si chiude con la divulgazione del patto di corresponsabilità sul tema della sicurezza.

Il patto è uno strumento che coinvolge gli insegnanti, gli studenti, le loro famiglie e le imprese che accolgono i ragazzi in alternanza scuola lavoro. Ciascuno di questi attori è stato chiamato a definire gli impegni e i compiti necessari per proteggere i giovani rispetto al rischio di comportamenti e stili di vita dannosi per la loro salute.

Il documento sarà quindi pubblicato sui siti internet delle agenzie partner di progetto e sarà sottoposto all’attenzione dei Collegi dei docenti e dei consigli d’istituto, nell’ottica di rendere la cultura della sicurezza parte integrante dei curricula scolastici.