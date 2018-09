Cultura e spettacolo



Girato a Lucca il corto "Peccato Capitale"

lunedì, 17 settembre 2018, 12:17

La Chiesa dei Servi di Maria a Lucca è stata il set per le riprese del cortometraggio " Peccato Capitale " scritto da Donatella Mascia. Il soggetto della sceneggiatrice genovese ha vinto la sezione corti del Premio Racconti nella Rete 2018. Il regista Giuseppe Ferlito ha diretto due bravissimi attori, Fabio Baronti e Sabrina Tinalli, perfetti nei ruoli di Don Giacomo e Giuseppina. Una storia molto intima, la confessione di una anziana signora rea di aver commesso un peccato "capitale". Tra i set lucchesi l'interno della Chiesa di S.Maria Annunziata dei Servi, con i suoi confessionali al centro della scena con Don Giacomo e Giuseppina. La proiezione in anteprima assoluta avrà luogo sabato 6 ottobre alle 16.30 presso Villa Bottini di Lucca in occasione della XXIV edizione di LuccAutori – Premio Racconti nella Rete.

"Peccato Capitale" di Donatella Mascia. Produzione LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina. Con Fabio Baronti Sabrina Tinalli Lorenzo Provvedi Alessio Falchi. Regia Giuseppe Ferlito. Aiuto regia Massimiliano Nocco. Assistente regia Lorenzo Benvenuti. Musiche di Giuseppe Sanalitro. Foto di scena Rinaldo Serra. Segreteria di redazione Sabrina Brocchini. Si ringrazia: Comune di Lucca Biblioteca Civica Agorà Chiesa di Santa Maria Annunziata dei Servi Curia Arcivescovile di Lucca La Salute Services Soc. Coop.

Donatella Mascia nasce a Genova dove si laurea in ingegneria con lode e dignità di stampa e si dedica alla carriera universitaria e professionale. Esordisce nel 2013, pubblicando il romanzo dal titolo "Magnifica Visione", De Ferrari Editore. Nel 2015 esce il secondo romanzo, "Lo spione di Piazza Leopardi" e nel 2017 "Quel gran signore del gatto Aldo", Termanini Editore. Tutti i romanzi hanno avuto vari riconoscimenti e premi letterari. Donatella Mascia è la nona vincitrice di questa speciale sezione di Racconti nella Rete. In precedenza sono stati realizzati i cortometraggi tratti dai soggetti di Giuseppe Sanalitro, Alessandro Russo, Roberto Ricci, Delia Mazzocchi, Matteo Agamennone, Marco Moroni, Alex Creazzi e Giorgio Marconi.

Informazioni e programma del festival LuccAutori 2018 nel sito www.raccontinellarete.it .