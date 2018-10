Cultura e spettacolo



Guglielmo Cicerchia campione italiano di fotografia subacquea

lunedì, 1 ottobre 2018, 08:51

Altra strepitosa prestazione della squadra fotografica del Sub Città di Lucca ai campionati che si sono svolti all'Argentario. Il Sub Città di Lucca Phototeam ha visto laurearsi campione italiano nella categoria reflex Guglielmo Cicerchia assistito dalla modella Iwona Molsa, che ci ha, ormai, abituato a queste prestazioni essendo campione italiano a squadre uscente.



Nell'individuale sono da segnalare i piazzamenti in classifica generale di Nencioni 6^, Carlesi 7^ e Frare 10^. Nella classifica a squadre, il trio Cicerchia, Carlesi Bagnara ha conquistato la piazza d'onore in classifica generale ma ha vinto nella classifica per la categoria "pesce" mentre il trio Frare, Nencioni, Molsa si è classificato 9^. Nella categoria ottocoralli, Cicerchia, Carlesi Bagnara hanno conquistato il secondo posto. Nella classifica "macro" ha primeggiato Bisciarri mentre in quella ottocoralli ha vinto Nencioni con Carlesi al 4^ posto. Nella categoria "grandangolo" altra vittoria di Cicerchia con Frare al 10^ posto. Nella categoria "pesce" il solito Cicerchia si è piazzato al secondo posto con Nencioni al 6^, il rientrante Pandi al 10^ e Carlesi all'11^.



Il Sub Città di Lucca fa i complimenti a tutti gli atleti per i risultati ottenuti che confermano il Sub Città di Lucca Phototeam ai vertici italiani. Negli ultimi anni, infatti, la squadra, ha conquitato il titolo italiano per ben due volte ed il titolo individuale per altre due volte con Carlesi e Frare.