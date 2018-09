I lucchesi nel Mondo: un libro che ripercorre la storia dei concittadini emigrati

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 12 settembre 2018, 14:03

Si concludono ufficialmente il 14 settembre, al Polo Fiere di Lucca, le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato che, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Università di Pisa, vedono il coinvolgimento del maggior numero di candidati

mercoledì, 12 settembre 2018, 11:03

È la storia di un'amicizia, quella che andrà in scena sabato (15 settembre) alle 21,15 nei sotterranei del baluardo San Regolo. Un dialogo in musica e parole tra Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè, interpretati per l'occasione dal cantautore lucchese Effenberg – che per la prima volta si cimenta con...

mercoledì, 12 settembre 2018, 09:57

Venerdì 14 settembre alle ore 21, presso la Sala Concerti di Palazzo Pfanner, situato in via degli Asili (LU), si terrà il secondo appuntamento della Rassegna “Suoni di Lucca” - Musica in Palazzo Pfanner

martedì, 11 settembre 2018, 14:34

Le mostre, organizzate a palazzo Ducale, si focalizzeranno su tre importanti ricorrenze storiche: i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla luna, con mostra multimediale e foto originali garantite dalla NASA; 250° anniversario della rivoluzione francese; trentennale dell'abbattimento del muro di Berlino

martedì, 11 settembre 2018, 12:36

Sabato 15 settembre la città di Lucca sarà il set ideale per le riprese del cortometraggio " Peccato Capitale " scritto da Donatella Mascia. Si tratta del soggetto vincitore della sezione corti del Premio Racconti nella Rete 2018

martedì, 11 settembre 2018, 12:17

Partirà tra pochi giorni la terza edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell'artigianato lucchese di qualità che si svolgerà dal 14 al 16 settembre nell'ex Real Collegio