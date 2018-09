Cultura e spettacolo



I Take That celebrano i 30 anni di carriera sul palco del Summer

venerdì, 21 settembre 2018, 10:09

Svelata la seconda data del Lucca Summer Festival. I Take That saliranno, il 28 giugno, sul palco di Piazza Napoleone per celebrare i 30 anni di carriera con il loro nuovo tour "Greatest Hits Live 2019". Il 2019 segna infatti il 30° anniversario per la carriera dei Take That. Per celebrare il loro traguardo la band ha annunciato un grande tour che li porterà ad eseguire dal vivo le loro amatissime hits.



I Take That hanno inoltre confermato l’uscita di Odissey, un greatest hits album che porta l’ascoltatore in un viaggio attraverso l’incredibile storia di una delle più band britanniche di maggior successo di tutti i tempi. Prima dell’uscita dell’album i fans potranno avere un assaggio di quanto sta per arrivare con la pubblicazione del singolo “Pray (Odissey Version)” che sarà disponibile da oggi.L’album “Odissey”, prodotto da Stuart Price, uscirà il 23 Novembre e conterrà 27 brani che attraversano 3 decenni della storia della band, dal loro debutto con “Take That and Party" del 1992 ad oggi.



L’album vedrà anche la partecipazione di alcuni special guest insieme a 3 brani inediti che daranno seguito a quella che si può facilmente definire come una delle più grandi storie pop mai raccontate. La track list completa verrà rivelata più avanti. Odissey è ua celebrazione sia del passato che del presente dei Take That, un viaggio emozionale attraverso tutte le loro incarnazioni. L’album è impreziosito con racconti della loro vita, costruendo una narrativa storica intorno alle canzoni, la storia di 5 teenager del nord dell’Inghilterra che sono diventati una delle più grandi boy band di tutti i tempi prima di dividersi e poi ritrovarsi di nuovo 9 anni più tardi in quella che ha rappresentato una delle più sensazionali reunion mai viste. “La storia è assai folle si ci pensi” dice Howard. “Volevamo raccontare la storia della band” aggiunge Mark “la storia di cosa ci è successo. Se devi avere anche solo un disco dei Take That, questo è quello da prendere”.



Il doppio album è un mix tra le loro più grandi hits ed alcune versioni “brillantemente reimmaginate” dei classici dei Take That, con nuovi entusiasmanti arrangiamenti. “Alcuni brani sono stati reinterpretati ma senza togliere ciò la gente ha amato quando li ha ascoltati” die Gary. “Devi essere rispettoso ma allo stesso tempo devi avere l’ambizione di fare emergere qualcosa di nuovo”. Se c’è una cosa che i Take That non sono mai stati è essere prevedibili, dai temi degli album alle produzioni epiche dei loro live shows. “Odissey” è un’altra lente attraverso il quale i fans possono apprezzare il lavoro di una band che ha raggiunto il n.1 in classifica con 6 album e che ha venduto più di 45 milioni di dischi in 30 anni.



Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen sono i Take That nel 2018 e continuano la storia di una delle band di maggior successo della storia. Formatisi nel 1989 con 5 elementi, hanno raggiunto subito il successo con i loro primi due album che hanno raggiunto rispettivamente il N.2 e il N.1 in classifica. Il terzo album “Nobody Else” ha confermato il loro successo globale con 6 milioni di dischi venduti e N.1 in classifica raggiunto in 11 paesi. L’uscita dal gruppo di Robbie Williams ha determinato lo scioglimento nel 1996 che si è poi riunito nel 2005 con 4 elementi per il The Ultimate Tour. Questo ha rappresentato una delle più grandi reunion di sempre con 3 album che hanno raggiunto il N.1 nel giro di 4 anni. Il ritorno di Robbie nel 2011 in “Progress” li ha visti battere il record di velocità di vendita per il 21° secolo. L’uscita di Williams e Jason Orange ha lasciato il gruppo con 3 membri che hanno fatto uscire gli album “III” e “Wonderland” che hanno raggiunto il disco di platino. La loro longevità e abilità di creare una pop music eterna ha portato i Take That sulla vetta del British Pop Music e “Odissey” celebre il loro posto tra le più grandi pop band della storia.



Biglietti in vendita da: venerdì 28 settembre 2018 ore 10,30 sul sito WWW.TICKETONE.IT E WWW.DALESSANDROEGALLI.COM