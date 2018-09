Il 700 musicale a Lucca: concerto nella Cattedrale di San Martino

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 6 settembre 2018, 13:57

Sono i giovani i protagonisti al centro del progetto “Giovani oggi: carenze nella relazione con gli adulti”, che la Società Medico Chirurgica Lucchese ha organizzato in collaborazione con alcune scuole superiori di secondo grado della provincia di Lucca, e che culminerà nel convegno annuale della Società in programma per l’8...

giovedì, 6 settembre 2018, 10:11

Mercoledì 12 settembre alle 21.15 presso la chiesa di Sant'Andrea del centro storico, il Lucca Chamber Music Festival presenta un concerto del Trio Mirò formato da Carlo Alberto Valenti al violino, Claudio Valenti alla viola e Carlo Benvenuti al violoncello

giovedì, 6 settembre 2018, 09:58

E' un incontro aperto a tutti quello che vedrà protagonista venerdì 7 settembre alle 21 alla Villa del Seminario di Arliano (Lucca) lo scrittore e artista Fabrizio Silei, vincitore del Premio Andersen come Miglior Autore nel 2014, finalista del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018

giovedì, 6 settembre 2018, 08:50

Il baritono Massimo Cavalletti sta per debuttare in uno dei ruoli più importanti e difficili del repertorio baritonale, il Conte di Luna ne Il trovatore, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La prima è il 13 settembre

mercoledì, 5 settembre 2018, 16:54

L'iniziativa, che prende il nome di San Rossore 1938, perché proprio nella Tenuta di San Rossore il 5 settembre di 80 anni fa re Vittorio Emanuele III appose la firma al primo provvedimento in difesa della razza, è stata presentata questa mattina (5 settembre) nella Sala Gronchi della Tenuta pisana

mercoledì, 5 settembre 2018, 12:15

Alla fisica della società è dedicato l'editoriale dal titolo "Physics of Humans, Physics for Society" (La fisica degli umani, la fisica per la società, ndr) pubblicato in queste ore (4 settembre) sulla rivista "Nature Physics"