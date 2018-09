Cultura e spettacolo



“Il tempo e i luoghi di Maria Luisa”: la fondazione BML rievoca la Duchessa

mercoledì, 26 settembre 2018, 13:13

di andrea salerno

A 200 anni dall'arrivo in città di Maria Luisa di Borbone, la fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con l'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, ha inaugurato un ambizioso progetto di ricerca per omaggiare la figura della nobildonna spagnola, coinvolgendo gli studenti di tutta Italia, con particolare attenzione a quelli della nostra provincia.

“Dopo una lunga programmazione, portata avanti con zelo dal professor Angelini, possiamo dare inizio al progetto. La nostra fondazione ha sempre dato spazio ai personaggi e agli eventi che hanno caratterizzato la storia di Lucca. Vogliamo far conoscere questa donna agli studenti, poiché è un personaggio dotato di una grande sensibilità sociale che ha fatto tanto per la città – ha affermato Oriano Landucci, presidente della fondazione BML -”.

“La storia di Maria Luisa, è intrecciata con quella della sede della fondazione. Subito dopo il suo primo ingresso a Lucca, avvenuto il 7 dicembre 1817, ella inviò una lettera al presidente del Monte della Pietà, chiedendogli un incontro, da quel momento in poi nacque una proficua collaborazione tra i due. La Duchessa, durante i suoi sette anni di regno, curò molto l'istruzione e fondò l'università cittadina, inoltre, promosse molte opere che arricchirono sia Lucca che Viareggio – ha sottolineato il responsabile del progetto, Pietro Paolo Angelini”.

Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, partirà un progetto triennale con le scuole della provincia, a cui parteciperanno circa 1000 studenti e 100 professori che si focalizzeranno sullo studio e sull'approfondimento di questa affascinante figura storica. La fondazione BML ha donato per il progetto 30mila euro che in parte sono serviti a dotare le scuole dei materiali utili come: tutti i decreti di Maria Luisa, 60 slide illustrative e un documentario, della durata di un'ora, che sarà presentato il 29 di ottobre. Oltre a ciò, è stato già attivato un bando rivolto a tutte le scuole italiane interessate al progetto.

“Queste sono occasioni di didattica fondamentali, perché aiutano a sviluppare un idea di tempo e spazio che molti giovani d'oggi, anche a causa delle nuove tecnologie, recepiscono poco, ma che sono componenti importanti per la formazione individuale. È altresì importante studiare la storia locale che, come in questo caso, serve a spaziare verso un'idea di Europa che proprio all'epoca si iniziava a palesare. Gli studenti, grazie al progetto ideato dal professor Angelini, impareranno il valore dei documenti, dato che le fonti originali consentono di risalire alla verità. Da ultimo, vorrei evidenziare anche l'utilità di questo lavoro anche per gli insegnanti che, soprattutto oggi, devono saper unire la conoscenza teorica con la pratica – ha chiosato Donatella Buonriposi, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara -”.