Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra fotografica di Mimmo Tosi

mercoledì, 5 settembre 2018, 11:04

E' in programma per venerdì 7 settembre alle ore 18,30 nella sede della Compagnia dei Balestrieri (Mura Urbane di fronte al Villaggio del Fanciullo) l'inaugurazione della mostra che Alessandro (da tutti conosciuto come Mimmo) Tosi ha dedicato alla tradizionale Fiera degli animali, che si tiene annualmente al Foro Boario in occasione della Santa Croce, fiera che espone animali da cortile e di piccola taglia (polli, galline, conigli, uccellini) ma anche mucche, cavalli e maiali oltre a tanti articoli di settore (trappole, mangimi, lettiere, contenitori etc...) e che continua ad essere fra le più amate da grandi e piccini. “Sono cresciuto a pane e fotografia nel negozio di Foto Alcide: un lavoro che è anche una passione”; passione che in questa mostra si coniuga a quella per la vita in campagna e che Mimmo condivide con tutta la sua famiglia.



Le istantanee di Mimmo Tosi raccontano il giorno di Fiera attraverso tanti volti di uomini e donne che di questo tradizionale appuntamento del settembre lucchese sono l'anima. Tanto spazio agli animali, i veri protagonisti della Fiera: cavalli, uccellini, mucche, maiali... “Un mondo”, come scrive Stefano Giurlani nel testo che accompagna il catalogo (maria pacini fazzi editore) “che non finirà mai, come non finirà mai quel rapporto ancestrale che lega l'uomo agli animali, oggi e per sempre”. La Mostra (patrocinata da Comune, Provincia, Amici dell'Archivio Fotografico lucchese; Camera di Commercio e Coldiretti Lucca in collaborazione con la Compagnia dei Balestrieri) verrà inaugurata alla presenza del Sindaco Alessandro Tambellini e del Presidente della Provincia Luca Menesini con i contributi di Lamberto Serafini per l'Archivio fotografico del Comune di Lucca, Stefano Giurlani autore del testo e naturalmente Mimmo Tosi.