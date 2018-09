“Informativa... mente”: incontri gratuiti per conoscere e affrontare meglio la malattia di Alzheimer

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 21 settembre 2018, 14:55

Vestiti, libri, dischi, dvd, elettrodomestici ma anche massaggi, manicure, pettinature: questo e molto altro sarà al centro della Festa del Presente che si svolgerà domenica 23 settembre al centro culturale Agorà in piazza dei Servi (centro storico) dalle ore 10 alle ore 19

venerdì, 21 settembre 2018, 14:09

Quando l’arte non è solo esperienza visiva, ma anche condivisione. Accade a Cartasia-Lucca Biennale, dove da oggi fino alla chiusura della manifestazione (27 settembre) i visitatori, oltre ad ammirare le opere esposte alle mostre di Palazzo Ducale e del Mercato del Carmine, potranno concludere la loro esperienza emozionale con la...

venerdì, 21 settembre 2018, 14:05

A 70 anni esatti dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha dedicato la quinta edizione di “Conversazioni in San Francesco” proprio alle parole fondamentali della Carta. L'iniziativa prevederà otto incontri, completamente gratuiti, con ospiti di rilievo presso la chiesa di San Francesco, dal...

venerdì, 21 settembre 2018, 13:29

Andrea Brunini, giovane cantautore Lucchese, martedi 25 settembre partirà per il suo secondo Tour Europeo per presentare il nuovo album, "L'isola dei giocattoli difettosi" in tre diverse nazioni Austria, Germani e Rep. Ceca

venerdì, 21 settembre 2018, 13:05

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha immaginato e “orchestrato” la quinta edizione delle Conversazioni in San Francesco, che si svolgeranno dal 5 ottobre al 6 dicembre e avranno per titolo “Le parole della Costituzione. 70 anni dopo”

venerdì, 21 settembre 2018, 10:09

Svelata la seconda data del Lucca Summer Festival. I Take That saliranno, il 28 giugno, sul palco di Piazza Napoleone per celebrare i 30 anni di carriera con il loro nuovo tour "Greatest Hits Live 2019"