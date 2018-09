Cultura e spettacolo



La notte dei ricercatori e delle ricercatrici: il 28 settembre appuntamento con la quarta edizione di Bright

lunedì, 24 settembre 2018, 15:36

di barbara ghiselli

“La ricerca deve essere spiegata a tutti, non è una cosa da tenere per sé ma bensì da comunicare agli altri, dai bambini agli adulti, nessuno escluso”. Con queste parole ha esordito Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT, alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Bright 2018 – La notte dei ricercatori e delle ricercatrici in Toscana” che si svolge l'ultimo venerdì di settembre in contemporanea in oltre 340 città europee e ha come obiettivo e come spirito di fondo quello di far conoscere e divulgare la ricerca e le varie tematiche ad essa inerenti, rendendole accessibili a tutti.

“Non si può parlare di una sola notte della ricerca – ha evidenziato Pietrini – in quanto le iniziative che ruotano intorno a questo evento sono molteplici, distribuite in una settimana, e comprendono incontri, conferenze, approfondimenti ed eventi per condurre per mano adulti e bambini in questo affascinante mondo”.

“La Scuola IMT si colloca quindi in una manifestazione di livello europeo – ha fatto presente Marcello Bertocchini, presidente di Flafr (la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca) – grazie ad un programma variegato e di grande qualità: ci sono dunque tutte le premesse perchè l'evento sia di successo, come già avvenuto negli anni passati”.

Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del comune di Lucca ha sottolineato che la natura culturale dell'iniziativa è varia, il carattere scientifico è alto tanto quanto quello divulgativo, elementi che rendono accessibile la manifestazione a tutti. “L’aver organizzato appuntamenti in tutta Lucca, dato che i dibattiti, le conferenze e laboratori dedicati ai bambini si terranno sia nel complesso di San Francesco, - ha concluso Ragghianti - sia all’Ospedale San Luca, ma anche alla biblioteca di IMT, nella chiesa di San Ponziano, a Palazzo Ducale e in piazza San Francesco, è il segno di un legame profondo della Scuola IMT con la città”.

Presente alla conferenza anche Silvia Massa, dottoranda in Analisi e Gestione del Patrimonio Culturale alla Scuola IMT che ha spiegato l'iniziativa 'Caccia al monumento', che si terrà venerdì 28 alle 18.15 con partenza da piazza San Francesco. Si tratta di un evento dedicato alle famiglie e che vedrà alcuni studenti della Scuola IMT coinvolgere i partecipanti in una caccia al tesoro attraverso vari monumenti di Lucca.

Pietrini ha poi elencato alcune delle numerose iniziative raccolte sotto il nome di “Aspettando Bright” e che avranno inizio domani martedì 25 settembre e partiranno dal convegno, realizzato in collaborazione con la USL Toscana Nord Ovest, che si terrà all'ospedale San Luca, dedicato alla cura degli anziani e all'analisi della qualità e della sicurezza delle strutture sociosanitarie.

Nel pomeriggio alle 17 un appuntamento per i bambini che rappresenta una bella novità per Bright a Lucca e per la Scuola IMT, nato grazie alla collaborazione con l’associazione “Nati per Leggere”. Nella chiesa di San Ponziano, sede della biblioteca di IMT, i volontari dell’associazione coinvolgeranno i piccolissimi lettori con racconti e storie, per introdurli all’appassionante mondo dei libri (evento consigliato per bambini dai 3 anni ai 6 anni).

Tra le iniziative riservate ai più piccoli, nell’arco della settimana, troviamo anche un laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni, che li porterà alla scoperta dei “testi scientifici”, di come si scrivono e persino come si leggono, per trovare tutte le informazioni di cui un ricercatore può aver bisogno (giovedì 27 settembre alle 17, alla Biblioteca di IMT).

Nell’ambito di Bright trovano spazio ovviamente anche temi di attualità come il doping e i fenomeni migratori.Venerdì 28 alle 14.30 in cappella Guinigi si terrà una conferenza sul tema dell’anti-doping nello sport. I relatori, scelti tra i massimi esperti nel settore, esamineranno sia la disciplina internazionale, sia quella nazionale, con particolare riguardo ai temi del rapporto tra pubblico e privato, le indagini, il passaporto biologico, le implicazioni penalistiche, fino agli aspetti più propriamente medico-clinici e a quelli etici. L’obiettivo non è solo approfondire questioni di grande attualità per il mondo dello sport, ma anche sensibilizzare la ricerca e i ricercatori verso un’educazione al valore della leale competizione in ogni settore.

Sempre venerdì alle 17.30 alla caffetteria di Palazzo Ducale si parlerà di migrazioni con una tavola rotonda e l’inaugurazione della mostra dal titolo “Popoli in movimento – quando gli immigrati eravamo noi”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana, con fotografie di Francesco Malavolta e dell’archivio della Fondazione. Grazie alla presenza di studiosi ed esperti, il fenomeno sarà analizzato in chiave storica, economico-sociologica e giuridica.

Da non perdere, sempre venerdì 28, alle 21 in cappella Guinigi (complesso di San Francesco), la proiezione del documentario “L’Italia vista dal cielo - Toscana”, di Folco Quilici. Si tratta di uno dei 14 documentari realizzati dal celebre documentarista tra il 1966 e il 1978. I video furono commissionati dalla multinazionale Esso e avevano l’obiettivo di ritrarre diverse regioni di un’Italia martoriata da frane e alluvioni, attraverso riprese aeree effettuate dall’elicottero, offrendo prospettive inedite sui paesaggi, sulle architetture ma anche sugli usi e sui costumi di ogni angolo del nostro paese.

Come di consueto, la giornata clou sarà il venerdì con gli stand della ricerca allestiti nei chiostri di San Francesco, la merenda per i bambini, un aperitivo e il grande concerto finale, alle 22 in piazza San Francesco. Sul palco salirà il chitarrista e cantante lucchese Andrea Biagioni che nel 2016 ha partecipato alla semifinale del programma televisivo X Factor.Con lui la band “Dirty rabbits”.

Alla conferenza è stato ricordato che a livello regionale, l’evento vede la partecipazione delle Università di Firenze e Pisa, dell’Università per Stranieri di Siena, della Scuola Superiore Sant’Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT, insieme al CNR (area della ricerca di Pisa), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Sezione di Pisa). La Notte dei Ricercatori in Toscana è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito del grant n. 818515 – MSCA-NIGHT-2018.

L’edizione lucchese di Bright è resa possibile dalla collaborazione con Azienda USL Toscana nord-ovest, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’immigrazione italiana, Associazione italiana avvocati dello sport, Polo tecnologico lucchese, Zefiro ricerca e innovazione, Fondazione Uibi, Polo scientifico tecnico professionale E. Fermi-G. Giorgi, Cineforum Ezechiele 25,17, Lillero - il vero mercato del baratto, Nati per leggere e la scuola di musica Jam Academy.

Oltre al patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca, la manifestazione gode del supporto di Flfar (Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca), Fondazione Gioia, Fondazione IRIS e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Tutti gli incontri sono rivolti alla cittadinanza e l'ingresso è libero e gratuito. Il programma dettagliato è disponibile su www.bright-toscana.it/lucca.