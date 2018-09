Cultura e spettacolo



La notte di Lucca illuminata dalla ricerca

sabato, 29 settembre 2018, 10:06

Nella serata del 28 settembre a Lucca, c'è stato Bright, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, a Lucca è stato organizzato in maniera ineccepibile dalla IMT, Scuola Alti Studi. L'evento è stato particolarmente coinvolgente perchè ha mostrato quanto sia vivace e vitale il mondo della ricerca facendoci intravedere quale potrebbe essere il nostro futuro prossimo. Mi ha colpito sopratutto l'entusiasmo dei giovani che ci illustravano i loro lavori. Ho avuto avuto la fortuna, insieme a molti altri , di ascoltare la storia di un Nobel, quello assegnato nel 2017 per la Fisica a Kip Thorne, Barry Barish e Rainer Weiss, per la rivelazione delle onde gravitazionali.



A condurci per mano in questo mondo sconosciuto ai più, è stato il professor Franco Frasconi dell'INFN (PI), docente presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Fisica, Responsabile Sospensioni anti-sismiche di Advanced VIRGO presso il Laboratorio EGO di Cascina. Le prime onde captate sono quelle del 2015 e poi altre. La grande sorpresa è stata quella del 17 Agosto 2017, perché insieme alle onde gravitazionali è stato letteralmente “visto” con telescopi e radiotelescopi, satelliti, un nuovo astro nato dalla fusione di due stelle di neutroni. Questo nuovo corpo celeste era la sorgente di tutte queste onde. Questo risultato sorprendente è stato possibile grazie all'entrata in funzione di Advaced Virgo che lavorando contemporaneamente agli altri due rivelatori Ligo negli USA ha reso possibile la localizzazione della sorgente. Advanced Virgo è nella campagne di Cascina ed è visitabile da tutti gratuitamente su prenotazione. E' incredibile pensare che questi enormi apparati siano in grado di misurare spostamenti inferiori ad un milardesimo del diametro di un capello. E' chiaro che per concepire queste attrezzature c'è bisogno di sofisticate progettazioni ma non bisogna dimenticare, come ha sottolineato il Professor Frasconi, che l'immaginazione è fondamentale per risolvere problemi che non sono mai stati affrontati in precedenza, quindi, senza l'aiuto di modelli a cui aggrapparsi. Il docente INFN di Pisa mi ha parlato di come è cominciata la sua avventura nel mondo della Fisica. A casa sua raccontano ancora di quando, lontano dagli sguardi dei genitori, smontò irrimediabilmente una radio a transistors, aveva appena sei anni. Quando gli fu chiesto perché l'avesse fatto rispose semplicemente: ”volevo vedere com'era fatto perché da grande, riparerò radio e televisori”. L'incontro con la scuola elementare non fu dei più felici, tanto che i genitori erano preoccupati per il proseguo dei suoi studi, poi è scoccata una scintilla ed alle medie ha scoperto la passione per lo studio. Al liceo scientifico ci sono stati molti incontri-scontri con l'insegnante di Fisica nonostante i risultati eccellenti. Poi naturalmente l'Università. Tutto questo l'ha portato a lavorare a questa scoperta epocale, infatti ora abbiamo un “senso” in più per “ascoltare” l'universo che ci circonda; si aprono nuove scoperte e nuove domande.



Queste ricerche, ribadisce Frasconi, avranno sicuramente delle ricadute che magari oggi non riusciamo a vedere ma l'essenza sta nella crescita ed arricchimento personale e sociale.

Tullio Della Togna