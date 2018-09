"La Rondine" di Giacomo Puccini nell'arte di Alexey Morosov

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:34

Chisciotte, intorno alla cinquantina, si mette per strada alla missione di contrastare ingiustizie, riparare torti. E’ finita da tempo l’epoca della cavalleria errante, ma lui non si arrende all’evidenza d’essere arrivato ultimo e a tempo scaduto

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:21

Un gran numero di "uomini di cura", ovvero di medici, ha militato tra le fila della Resistenza lucchese, nella città capoluogo come nei suoi sobborghi, in Versilia come in Garfagnana. Alcuni impugnando le armi, altri individuando forme di opposizione al nazismo e al fascismo altrettanto efficaci

mercoledì, 26 settembre 2018, 16:33

Più condivisione nella formazione di chi si trova ogni giorno a intervenire per sostenere, seguire e aiutare le donne vittime di violenza. Lo sostengono l'assessore alle politiche di genere, Ilaria Vietina e la presidente dell'Associazione Luna Daniela Casella che ieri sono intervenute nell'auditorium di San Romano in occasione del nuovo...

mercoledì, 26 settembre 2018, 13:13

A 200 anni dall'arrivo in città di Maria Luisa di Borbone, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con l'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, ha inaugurato un ambizioso progetto di ricerca per omaggiare la figura della nobildonna spagnola, coinvolgendo gli studenti di tutta Italia, con particolare...

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:52

Corsi e ricorsi storici illustrati nella mostra "Popoli in movimento – Quanto gli immigrati eravamo noi", che verrà inaugurata venerdì 28 settembre, alle 17:30 nella Sala Staffieri di Palazzo Ducale (Cortile Carrara 1), nell'ambito di "Bright-La notte dei ricercatori" grazie alla collaborazione tra Scuola IMT Alti Studi Lucca e Fondazione...

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:14

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto