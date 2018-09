Cultura e spettacolo



“Le parole della Costituzione. 70 anni dopo”: la fondazione CRL rende omaggio alla Costituzione italiana

venerdì, 21 settembre 2018, 14:05

di andrea salerno

A 70 anni esatti dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha dedicato la quinta edizione di “Conversazioni in San Francesco” proprio alle parole fondamentali della Carta. L'iniziativa prevederà otto incontri, completamente gratuiti, con ospiti di rilievo presso la chiesa di San Francesco, dal 5 ottobre al 6 dicembre.

“Visto che le passate edizioni hanno avuto un gran successo, quest'anno abbiamo deciso di celebrare la ricorrenza dei 70 anni della nostra Costituzione con appuntamenti concentrati sulle parole più significative della stessa – ha esordito il presidente della fondazione CRL, Marcello Bertocchini -. La cultura, secondo la nostra fondazione, è basilare e questa iniziativa dai contenuti culturali forti lo dimostra chiaramente”.

Oltre al presidente, hanno presenziato alla conferenza il direttore della fondazione CRL, Maria Teresa Perelli, la vice presidente Lucia Corrieri Puliti e l'organizzatore della rassegna, Massimo Marsili.

Il primo incontro andrà in scena il 5 ottobre con il costituzionalista Michele Ainis. La serata sarà dedicata ad una sua recente pubblicazione “Le parole della Costituzione”. L'argomento, affrontato da uno dei più grandi specialisti dell'argomento, fungerà da introduzione per i seguenti appuntamenti, che avranno come indiscussi protagonisti i termini chiave del testo costituzionale, contenuti nei primi 12 articoli.

Sabato 13 ottobre, sarà la volta del giornalista e scrittore Marcello Veneziani. Egli interverrà per per parlare del concetto “Patria”, argomento di grande attualità.

Il 19 ottobre, invece, è in programma un dibattito sulle parole “Arte” e “Cultura” che vedrà la partecipazione di Paolo Bolpagni, direttore della fondazione Ragghianti e storico dell'arte, e di Valdo Spini, presidente della AICI.

Per ricordare la promulgazione delle leggi razziali, avvenuta nel 1938, il 17 novembre saranno presenti lo storico, nonché presidente del centro interdipartimentale di studi ebraici dell'università di Pisa, Michele Battini e dello scrittore Alfredo De Girolamo. I due, dopo la proiezione di un breve film contenente la testimonianza di una sopravvissuta alle persecuzioni, parleranno della parola “Razza”. Questo incontro è patrocinato dal provveditorato agli studi e i partecipanti potranno ottenere dei crediti formativi.

Il 24 novembre gli scrittori Massimo Onofri, Carmen Pellegrino ed Elena Stancanelli, affronteranno rispettivamente i temi di “Sovranità”, “Eguaglianza” e “Libertà”.

Sabato 1 dicembre il direttore della Normale di Pisa, Salvatore Settis, parlerà di “Patrimonio culturale”

Da ultimo, l'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini, tratterà proprio della parola “Lavoro”, contenuta nel primo articolo.

“Durante la stesura della Carta costituzionale, vi fu una profonda osmosi culturale fra i costituzionalisti ed i fondatori del Premio Strega, inaugurato nel 1947. I responsabili del premio si sono sempre impegnati per rendere la Costituzione più limpida e comprensibile a tutti. Nel 2006 si decise di insignire la Costituzione italiana del Premio Strega, per evidenziarne l'alto valore letterario. È proprio da questi eventi, oltre che dalla attuale pubblicazione di Ainis, che abbiamo preso ispirazione per organizzare gli incontri. A ciascun ospite è stata assegnata una parola, che verrà analizzata approfonditamente. Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta all'attuale crisi di valori della nostra società - ha affermato Massimo Marsili -”.

Infine, a sorpresa, questa mattina, grazie alla perseveranza dimostrata dagli organizzatori, è stato confermato un altro appuntamento di pregio. Il 12 ottobre, difatti, Roberto Vecchioni tratterà il tema della diversità, sia a parole che cantando.

L'ingresso agli eventi è libero, ma per garantirsi i posti migliori, è consigliabile recarsi a prenotare presso la biglietteria del teatro del Giglio.