"Lo Stuzzichino Events" protagonista al dibattito Unesco

domenica, 23 settembre 2018, 09:41

di gabriele muratori

Si è tenuto nel pomeriggio di sabato, presso il primo piano di palazzo Bernardini in pieno centro storico, il dibattito dell'Unesco relativo a quello che è il ruolo delle Nazioni Unite nella protezione dei rifugiati, sugli interventi emergenziali dell'organizzazione mondiale della sanità, sugli indirizzi del G-20 in materia finanziaria, ma anche sui poteri dell'Unesco sulla tutela del patrimonio culturale e quelli del comitato olimpico internazionale sulle olimpiadi, dove sempre più spesso le scelte dei singoli stati sono influenzate da regole e decisioni che provengono da organismi ultra statali.



Durante il dibattito, il professore Lorenzo Casini, docente di diritti amministrativo della scuola IMT Alti Studi di Lucca e co-presidente della società internazionale di diritto pubblico (ICON-S), ha presentato il suo libro "Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati".



