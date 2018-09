Cultura e spettacolo



Lonely Brains, una mostra di Elio Lutri dedicata ai cervelli solitari

domenica, 23 settembre 2018, 12:18

La mostra si inaugura il 29 settembre alle 17,30 a Villa Mazzarosa in via delle Selvette 255 a Segromigno in Monte.

La mostra si intitola Lonely Brains. Cervelli solitari, in quanto unici e irripetibili. Cervelli che hanno determinato una svolta nella storia. Cervelli che sono rimasti solitari nella loro semplicità e che hanno fatto cose senza clamore che solo il tempo gli ha reso giustizia. Cervelli di fantasia, irreali e non materici, che sono serviti solo a raccontare storie fantascientifiche altrettanto irreali e non materiche.

Albert Einstein, William Seward Burroughs, Simon Rodia ed altro ancora raccolto in 13 pannelli polimaterici dove l’acrilico è solo di accompagnamento alla materia finita: acciaio, cocci di porcellana, indumenti, carta stampata.

La mostra si completa con le musiche del maestro Gianmarco Caselli composte per le opere su Burroughs e Rodia.

Elio Lutri

nasce, vive e lavora a Lucca. Impegnato per anni con il suo studio di ingegneria civile, arriva all’arte solo con la serenità dell’età matura per un desiderio interiore da sempre vivo e mai confessato.

Le sue opere informali e materiche prendono ispirazione dall’osservazione del mondo e dalla lettura della sua storia.

Racconta di se stesso: “essendo per natura fatto di sogni e di curiosità, era inevitabile intraprendere anche questo nuovo cammino nella vita”.

Ha esposto a Lucca, Pisa, Firenze, Venezia, Milano, Londra, Bruxelles.

Tra le tante vittorie nei concorsi, si ricordano “InContemporanea 2015” e “A.O.S.P. 2016”. Innumerevoli le citazioni che lo riguardano sulle pubblicazioni del settore.

Di recente sei formelle 30x30 del progetto ‘’Marcinelle 262’’ vengono acquisite dal Museo Le Bois du Crazier a Charleroi – Belgio per essere esposte in mostra permanente.