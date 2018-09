Cultura e spettacolo



Lucca e Puccini protagonisti in Cina grazie alla partnership tra Cadenza e Colombini

giovedì, 13 settembre 2018, 14:42

di eliseo biancalana

"Porteremo il nome di Puccini talmente in alto in Cina che tutti i cinesi sapranno chi è Puccini – ha spiegato Qing Hai Zhang, presidente e fondatore di Cadenza, azienda cinese produttrice di strumenti musicali –, e, viceversa, porteremo il pianoforte Cadenza al cospetto della popolazione italiana e si spera anche dell'Europa". Tutto questo sarà reso possibile dalla partnership tra l'azienda asiatica e "Puccini e la sua Lucca" di Andrea Colombini.

L'accordo prevede l'uscita sul mercato di una linea di pianoforti con il logo del festival. Andrea Colombini e Giordano Zizzi (che rappresenta Cadenza in Italia e "Puccini e la sua Lucca" in Cina) hanno spiegato che la società cinese è leader nella produzione di strumenti musicali nel paese asiatico, dove rifornisce le più importanti scuole di musica e orchestre. Solo dalla vendita dei pianoforti ottiene un fatturato di 8 milioni di euro l'anno. Quella con "Puccini e la sua Lucca" è l'unica partnership dell'azienda in Europa. L'intesa è volta sia alla vendita dei pianoforti cinesi nel continente europeo tramite "Puccini e la sua Lucca", sia all'organizzazione di workshop, master class e concerti che saranno organizzati da Cadenza in Italia. Inoltre, la ditta asiatica porterà l'orchestra di Colombini in tour in Cina. La collaborazione si estende alla formazione. Saranno organizzati seminari estivi per bambini cinesi che verranno a Lucca per studiare l'opera, mentre docenti di musica italiani saranno chiamati a insegnare presso scuole cinesi. La partnership avrà ricadute positive per Lucca, promuovendone il turismo, l'economia e creando opportunità di lavoro per i musicisti locali. Pure la Camera di Commercio si sta interessando all'iniziativa, che per ora, ha sottolineato Colombini, non riceve alcun finanziamento pubblico.

La Gazzetta di Lucca ha chiesto a Zhang perché ha scelto di collaborare con Colombini. "Dovevamo necessariamente trovare un partner che avesse un impatto a livello internazionale. Quale partner migliore di "Puccini e la sua Lucca", in quanto Puccini ha un nome importante in Cina ed è comunque conosciuto più di tanti musicisti, in quanto è stato uno dei primi occidentali ad amare talmente la Cina che ha scritto la Turandot" ha risposto l'imprenditore. "Cadenza ha più di 30 anni di storia alle spalle – ha continuato – e tutti i dipendenti e gli operatori che lavorano nella nostra struttura sono professionisti che vengono da un background legato a conservatori o a scuole di musica a livello internazionale". Zhang ha spiegato che l'interesse per la musica classica nel suo paese è molto alto. "L'opera è diventata una realtà in quanto viene obbligatoriamente studiata nelle scuole di musica – ha affermato –. Posso garantirvi che il mercato in Cina, per quanto riguarda l'opera, si sta espandendo giorno per giorno". Colombini ha inoltre sottolineato l'alta qualità e la convenienza economica dei pianoforti prodotti dalla compagnia cinese.

Domani sera, venerdì 14 settembre, si terrà il Gran Galà Lirico di Santa Croce. Durante la serata il presidente di Cadenza presenterà i primi pianoforti realizzati sotto il nuovo marchio. L'appuntamento è alle 21,15 alla chiesa di San Giovanni, l'ingresso è gratuito.