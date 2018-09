“Luk, città di ombre e di luce”: si inaugura in corte dell'Angelo la mostra fotografica di Augusto Biagioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 7 settembre 2018, 12:27

Al via il primo concerto della decima edizione della rassegna musicale "Suoni di Lucca" a Palazzo Pfanner, in programma per Sabato 8 settembre alle ore 21, nella prestigiosa sede di Palazzo Pfanner situato in via degli asili, n 33

venerdì, 7 settembre 2018, 11:38

A vent’anni esatti dalla scomparsa di Lucio Battisti (era il 9 settembre 1998) sono tante le commemorazioni ed omaggi in suo onore. E proprio per quel giorno, per il 9 settembre, è prevista l’uscita sul mercato del libro Lucio Battisti: che cos’è il genio?, opera prima di Giacomo Bernardi

venerdì, 7 settembre 2018, 11:17

Secondo appuntamento con Open Gold 2018 e concerto di apertura della terza edizione del Festival Boccherini. L'Orchestra dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" e due grandi solisti, il violinista Luca Celoni e il violista Demetrio Comuzzi, sono i prossimi ospiti della rassegna organizzata dall'ISSM "Boccherini"

venerdì, 7 settembre 2018, 10:12

Sabato sera a Trani la finale nazionale del prestigioso concorso di bellezza. In gara per il titolo anche la 18enne lucchese Marta Paolinelli

giovedì, 6 settembre 2018, 23:20

“E’ molto importante costruire un dialogo all’interno della città di Lucca ma anche fuori, all’estero – ha dichiarato il direttore artistico del Teatro del Giglio Tarabella. – Già da alcuni mesi è nato il progetto con il sindaco Tambellini, che poi svilupperemo meglio.

giovedì, 6 settembre 2018, 15:48

Una iniziativa della Fondazione Banca del Monte Di Lucca. Il convegno dell'11 e 12 settembre per i 300 anni dalla scomparsa dell'architetto. Occasione di formazione per docenti e studenti. Relatori da Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Italia