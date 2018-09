Cultura e spettacolo



Margherita Loy presenta a LuccaLibri “Una storia ungherese”

giovedì, 20 settembre 2018, 12:36

Margherita Loy presenta a LuccaLibri “Una storia ungherese” domenica 23 settembre alle 18. "Una storia ungherese" (edizioni Atlantide) è l’esordio narrativo di Margherita Loy, nata a Roma ma residente nella campagna lucchese. La trama ci porta nel gennaio 1945. In un mondo in cui la gente improvvisamente si è scoperta razzista, accecata dall’odio, assetata di violenza, Kinga, vent’anni, rifugiata in una cantina di Budapest, scrive. Scrive perché tornare con i ricordi nella casa di campagna in cui ha vissuto insieme alla nonna diventa ora l’unica forma di libertà. Scrive perché il suo amore per il giovane ebreo Gyalma le permette di essere di nuovo al piccolo lago ai confini del mondo e rivivere attimo per attimo la passione. La fame, quando la penna scorre sul suo diario, si allontana. Gli odori e la paura, si dileguano…

La presentazione rappresenta un’ulteriore occasione di collaborazione con la casa editrice Atlantide, realtà editoriale nata anche grazie alla passione di Flavia Piccinni (recentemente insignita del prestigioso premio nazionale di cultura Benedetto Croce)