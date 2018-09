Michele Ainis inaugura la quinta edizione delle "Conversazioni in San Francesco"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 29 settembre 2018, 13:08

Virtuoso & Belcanto, nato nel 2016 da un’idea di Riccardo Cecchetti, raccoglie oggi i frutti di tre intense edizioni che hanno visto il festival di musica da camera strutturarsi e arricchirsi, acquisendo forza e credibilità a livello formativo e sul territorio, sia quanto ad appeal per il pubblico sia come...

sabato, 29 settembre 2018, 12:25

In rete con le università e i centri di ricerca toscani e in contemporanea con le iniziative organizzate in oltre 340 città europee, la Scuola IMT ha aperto le sue porte a tutti coloro che hanno voluto scoprire che cosa è e come si fa ricerca scientifica.

sabato, 29 settembre 2018, 12:07

Sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 10 alle 12 si terrà un incontro tra operatori sanitari e genitori, nel padiglione C della Cittadella della salute “Campo di Marte” di Lucca, sul tema dei vaccini come scelta informata e consapevole

sabato, 29 settembre 2018, 12:06

Ultimo giorno per visitare la mostra “Ritratto di una città “di Enzo Giuntoli”, La Lucca che non ti aspetti alla “Casa del mutilato” in Piazza San Michele 44

sabato, 29 settembre 2018, 11:33

Più trasparenza, facilità di accesso alle informazioni, maggiore efficienza dei processi ed una sempre migliore sicurezza per i pazienti. Sono soltanto alcuni dei vantaggi della “buona pratica” originata dalla collaborazione tra Azienda USL Toscana nord ovest e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

sabato, 29 settembre 2018, 11:06

Sono tra i gruppi più amati e odiati della scena hip hop italiana, sono la Dark Polo Gang e arrivano a Lucca lunedì 1° ottobre, a partire dalle 18:30 al Cinema Astra, dove incontreranno i loro fans per una photo-session, organizzata dallo Sky Stone & Songs