Cultura e spettacolo



Miur, nuovo corso al liceo scientifico Vallisneri

venerdì, 28 settembre 2018, 13:34

di andrea salerno

Il Liceo scientifico Vallisneri è stato scelto, insieme ad altri 70 licei in tutta Italia, per attuare il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, gestito dal Miur. Questo percorso triennale ha preso il via da questo anno scolastico con una classe terza composta da 23 alunni, a cui ogni anno se ne aggiungerà una nuova. Il progetto è nato in stretta collaborazione con l'Ordine dei Medici, che collaborerà attivamente alla formazione dei ragazzi.

“Lo scorso 19 settembre abbiamo avuto l'autorizzazione dal Miur per l'attivazione del corso – ha esordito Monica Ceccherelli, dirigente scolastico del liceo Vallisneri -. Questo nuovo indirizzo andrà a migliorare un impianto di partenza già ottimo che abbiamo creato nel tempo con un grande lavoro”.

“Questa iniziativa è importante, poiché fornisce un primo approccio alla professione medica. L'Ordine dei Medici, da sempre giudica fondamentale la formazione, e questa è l'ennesima dimostrazione. Il corso è un'occasione da cogliere perché, purtroppo, l'accesso alle facoltà universitarie ad indirizzo medico risulta difficoltoso e in questo modo si può arrivare ai test più preparati. Saranno coinvolti colleghi dell'ordine di Lucca, coordinati dal vicepresidente Cosma Volpe. Gli studenti, tengo a precisare, durante le ore nelle strutture sanitarie non entreranno in contatto coi pazienti – ha speigato Umberto Quiriconi, presdente dell'Oridine dei Medici della provincia di Lucca -”.

Dopo l'intervento del dottor Quiriconi, per spiegare i dettagli del corso, ha preso la parola la professoressa Antonella Nieri, referente del progetto assieme al dottor Volpe: “Sono previste 50 ore aggiuntive, rispetto a quelle curricolari. Di queste ore: 20 saranno dedicate a lezioni di scienze naturali; 20 a lezioni tenute da medici esperti; 10 di attività di laboratorio presso delle strutture sanitarie, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro. Inoltre, per ampliare la conoscenza tecnologica, ogni settimana si terranno due ore di informatica”.

Gli studenti che svolgeranno attività di laboratorio saranno assicurati e preparati con un corso di ben 12 ore incentrato sulla sicurezza.

Con questa nuova sfida, dunque, il liceo Vallisneri, oltre ad arricchire la già ampia offerta formativa, offrirà una grande opportunità a tutti gli alunni interessati di avere un primo approccio con il percorso di studi medici.