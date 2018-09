Cultura e spettacolo



Musica a Palazzo Pfanner, secondo appuntamento con il quintetto d'Archi “I Solisti OLB”

mercoledì, 12 settembre 2018, 09:57

Venerdì 14 settembre alle ore 21, presso la Sala Concerti di Palazzo Pfanner, situato in via degli Asili(LU), si terrà il secondo appuntamento della Rassegna “Suoni di Lucca” - Musica in Palazzo Pfanner.



L'evento vedrà protagonisti I Solisti dell'Orchestra Luigi Boccherini, Quintetto d' archi composto da vituosi musicisti professionisti, i quali hanno al prorpio attivo partecipazioni nei teatri e nelle orchestre di tutto il mondo: Luca Celoni, Enrico Bernini, violini; Angel Paola Landi, viola; Paolo Ognissanti, Carlo Benvenuti, violoncello.



I Solisti OLB eseguiranno il Quintetto in sol min. n°5 G305 di Luigi Boccherini ed il Quintetto in do magg. op. post.136 D 956 , di Franz Schubert

Come consutudine, altermine del concerto sarà offerta gratuitamente al pubblico presente una degustazione del tipico liquore lucchese “La Biadina di Tista”, gentilmente donata dalla Farmacia Novelli.

Ingresso € 7,00

Per info 3288446995 – 3386049990 – 0583954029

