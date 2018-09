Nuovo concerto de "Il Baluardo" nella chiesa di S. Maria Corteorlandini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 10 settembre 2018, 12:29

Come da tradizione, Open Gold continua a dare spazio ai giovani talenti che crescono all'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Mercoledì 12 settembre, alle 21, sul palco dell'auditorium del conservatorio, in piazza del Suffragio, si esibiranno Greta Doveri (canto), Chiara Foti (flauto) e Mónica Maldonado (chitarra)

lunedì, 10 settembre 2018, 09:35

Dal seminario di formazione civile che si è svolto a Lucca, alla Villa del Seminario di Arliano, nel fine settimana arriva un decalogo per contrastare odio, fake news, rancore ed egoismo sociale e far crescere la comunicazione del volontariato e la cultura della solidarietà

domenica, 9 settembre 2018, 20:00

Per il primo anno il Gruppo Formazione Matematica Toscana (GFMT) "Giovanni Prodi" organizzerà, nell'ambito del 35° Convegno sulla Didattica della Matematica, la sera del 10 settembre, un'iniziativa inserita nel programma Vivi Lucca "Matematica per i cittadini"

sabato, 8 settembre 2018, 15:21

Tutti in piedi per il trio Ciardelli, Pennati e Romani ieri sera (7 settembre) alla casermetta del baluardo San Paolino. Un viaggio alla scoperta della musica composta in Germania negli anni '20

sabato, 8 settembre 2018, 12:56

Nel settembre lucchese c’è una fiera, quella degli animali, che sicuramente è una tradizione per Lucca. Oggi il fotografo Alessandro Tosi l’ha festeggiata con una mostra: Lucca al Foro Boario. Istantanee della fiera degli animali

sabato, 8 settembre 2018, 12:16

Lucca riscopre un suo importante cittadino dimenticato e lo fa con un convegno internazionale di studi che porterà in citta studiosi di tutta Europa. Per i 300 anni dalla scomparsa la città rende finalmente giustizia ad un genio dell'architettura, don Domenico Martinelli, per troppo tempo dimenticato