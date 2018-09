Cultura e spettacolo



Open day a Fuoricentro, un fine settimana per provare cose nuove

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:44

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 a Fuoricentro (San Concordio, Lucca) porte aperte per l'open day con corsi per tutti, anche per i piccolissimi con le loro mamme.

Tra le novità organizzate a Lucca dalla scuola che ha festeggiato 20 anni di attività formando danzatori che oggi lavorano nei maggiori centri di danza a livello europeo, ci sono i corsi dedicati ai bambini: "Mamme in ballo" (0-9 mesi e 2-3 anni) e "Let's dance and speak english" (5-7 anni), entrambi con Martina Franconi, coreografa e danzatrice, "Gioco-danza"per i 4-5 anni e "Acrokids" dai 6 ai 13 anni per fare salti, capriole e scoprire il movimento con la sicurezza di docenti scelti per la preparazione tecnica e didattica.

Per i teenager, oltre all'Acrokids, la novità dell'"Improve your Body and Dance" per fare fitness insieme a jazz e latin jazz, oltre ai corsi moderno, pop e classico.

Ballare e divertirsi anche da grandi si può con le novità del momento: corsi di lindy hop, charleston, authentic jazz, a un nuovo corso di ginnastica basato sui fondamenti dello yoga, in più ai corsi di danza del ventre, classica, modern jazz, salsa cubana e rueda, e al coro Goccia di voci diretto da Lorenzo Sansoni.

Divertimento, crescita, attenzione agli allievi, insegnanti che in molti casi vengono da fuori città, scelti in base a curricula specializzati sia a livello motorio sia didattico, sono le caratteristiche dell'offerta formativa di questa scuola.

Per provare, il pomeriggio di sabato è dedicato ai bambini: apertura alle 15 con accoglienza e presentazione, dimostrazione dei corsi e alle 18,30 lettura e merenda. Poi, alle 19 presentazione del corso di danza del ventre.

Il pomeriggio di domenica è dedicato agli adulti: e teenager alle 17 accoglienza poi coro, teatro danza, presentazione dei diversi corsi di danza e un piccolo aperitivo alle ore 19

Ingresso libero.

Info e prenotazioni: Fuoricentro 0583 580342/ 3408925831, via Nottolini 43 Lucca, Facebook: @fuoricentro.danza.