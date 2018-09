Cultura e spettacolo



Open Gold: le vincitrici delle borse di studio "Pierluigi Guidi" in concerto all'Auditorium "Boccherini"

lunedì, 10 settembre 2018, 12:29

Come da tradizione, Open Gold continua a dare spazio ai giovani talenti che crescono all'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Mercoledì 12 settembre, alle 21, sul palco dell'auditorium del conservatorio, in piazza del Suffragio, si esibiranno Greta Doveri (canto), Chiara Foti (flauto) e Mónica Maldonado (chitarra), ovvero le tre vincitrici delle borse di studio "Pierluigi Guidi", istituite in giugno grazie ad Anna Maria Stefani, che ha voluto dedicarle alla memoria del marito. La donazione di Stefani ha dato la possibilità all'ISSM "L. Boccherini" di finanziare una borsa per i corsi pre-accademici, una per i corsi di diploma accademico di I livello e una per quelli di II livello.

Il programma si aprirà con la flautista Chiara Foti, accompagnata al pianoforte da Michela Spizzichino, che eseguirà la Sonata per flauto e pianoforte di Hindemith. A seguire, Greta Doveri interpreterà arie di Purcell (When I am laid in earth, da Didone ed Enea), Mozart (Porgi amorda Le Nozze di Figaro) e Puccini (O mio babbino caro da Gianni Schicchi). Infine, Mónica Maldonado suonerà pagine di Brower (El Decameron Negro) e Mertz (3 Morceaux, op. 65; Fantasia Ungherese).

Il concerto è a ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni su concerti, conferenze, laboratori e masterclass consultare il sito www.boccherini.it o rivolgersi alla segreteria dell'Istituto, allo 0583 464104.