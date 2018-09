Photolux cresce ancora: nasce il gemellaggio con il festival PhotAumnales di Beauvais

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:00

È possibile utilizzare il cartone riciclato per far fronte a un'emergenza abitativa dopo un terremoto, per esempio? Sì, almeno secondo Nicolas Bertoux, artista francese, versiliese d'adozione e direttore artistico della sezione outdoor di Cartasia-Lucca Biennale, che ha progettato "Pirouette" (piroetta) una tenda modulare in cartone che può essere usata nelle...

mercoledì, 19 settembre 2018, 14:18

“Insieme per sogni e chimere…?” è il titolo del workshop condotto da Isabella Ghilarducci, formatrice in apprendimento cooperativo, che si terrà alla Fondazione Ragghianti sabato 22 settembre, nell’ambito della mostra “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive”

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:44

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 a Fuoricentro (San Concordio, Lucca) porte aperte per l'open day con corsi per tutti, anche per i piccolissimi con le loro mamme

martedì, 18 settembre 2018, 14:28

Drammaturgia, opera lirica, musical e varietà: saranno questi i generi messi in scena a partire dal 22 settembre per l’edizione 2018 della rassegna di teatro amatoriale AmaTeatro che, ospite di San Girolamo, per quest’anno si protrarrà fino al 19 gennaio con sette appuntamenti

martedì, 18 settembre 2018, 12:20

Entra nel vivo il Festival Boccherini, la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” e dal Centro Studi Luigi Boccherini tutta dedicata al grande compositore e violoncellista lucchese. Mercoledì 19 e giovedì 20 settembre, infatti, due conferenze approfondiranno l’opera di Boccherini e al termine il concerto del Quartetto...

lunedì, 17 settembre 2018, 15:02

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta il nuovo programma di proiezioni per l’avvio della 71a stagione cinematografica. Nato nel 1948, il Circolo, è il più vecchio e longevo d’Italia insieme a quello di Verona