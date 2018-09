Premio Mario Tobino rivolto alle scuole della provincia di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 23 settembre 2018, 12:18

La mostra si inaugura il 29 settembre alle 17,30 a Villa Mazzarosa in via delle Selvette 255 a Segromigno in Monte. La mostra si intitola Lonely Brains. Cervelli solitari, in quanto unici e irripetibili. Cervelli che hanno determinato una svolta nella storia

domenica, 23 settembre 2018, 11:32

Nella gremita saletta delle presentazioni, al primo piano della libreria Ubik di via Fillungo, la ventisettenne lucchese Romina Lombardi, ha presentato il suo "Giovani Inversi", un libro di poesie inerenti la terribile piaga del bullismo

domenica, 23 settembre 2018, 09:51

Sabato pomeriggio si è tenuta la presentazione del drappo dipinto dall’artista Paolo Lazzerini in occasione della seconda edizione del Palio delle Contrade San Paolino, in programma per domenica 30 settembre in Piazza San Michele dove i balestrieri dell’associazione si sfideranno a colpi di verrette

domenica, 23 settembre 2018, 09:49

La mostra collettiva dei soci del Fotoclub Lucchese B.F.I. sarà aperta dal 22 al 30 settembre nella splendida cornice della sala dell'affresco del complesso di San Micheletto. L'inaugurazione si terrà domenica 23 settembre alle 16

domenica, 23 settembre 2018, 09:41

Si è tenuto nel pomeriggio di sabato, presso il primo piano di palazzo Bernardini in pieno centro storico, il dibattito dell'Unesco. Lo staff de "Lo Stuzzichino Events" di Guamo, ha allietato la presenza degli ospiti con un magnifico catering a base di prodotti nostrani

sabato, 22 settembre 2018, 13:12

Dall'Ermitage di San Pietroburgo a Lucca, grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Mercoledì 26 settembre alle 17,30 il direttore di "Ermitage 20/21'' San Pietroburgo Dmitri Ozerkov sarà ospite al Palazzo delle Esposizioni per parlare di "Il museo Ermitage: dove arte classica e contemporanea convivono"